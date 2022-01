Marieke staat voor de klas en moet beelden terugkijken: ‘Het liefst met een zak over mijn hoofd’

marieke doet pabo De scholen gaan weer open! Nooit eerder was Marieke zo blij dat ze zoveel werk voor niks heeft gedaan

De roosters voor de lessen en de noodopvang waren allemaal klaar. We schreven een uitgebreide brief voor de ouders met daarin de planning van alle lesstof en de tijden van het online onderwijs. Ook hadden we een mooie lijst met tips gemaakt voor voorspoedig thuisonderwijs zoals: ‘zet een timer voor je kind zodat je zelf ook even een kwartiertje aaneengesloten kunt werken’ of ‘laat het kind op een plekje werken waar geen speelgoed binnen handbereik is’.

5 januari