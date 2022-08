Maarten: ‘Op de negenmaandenbeurs knapte er iets, álles draait altijd om de mama's’

Daddy IssuesIn de serie Daddy issues leggen we het moderne vaderschap onder de loep. Hoe gelijkwaardig zijn beide ouders in onze moederschapscultuur? Deze week Maarten, die zich ergert aan het feit dat babyproducten zich alleen richten op moeders.

Al jaren komt vader Maarten Fest (40) op de negenmaandenbeurs. Eerst als vader van jonge kinderen, en nu zijn kinderen al wat ouder zijn (9 en 6) als oprichter van ‘Papa’s wereld’, een blog voor vaders. Ieder jaar valt hem weer hetzelfde op. Iets wat hem behoorlijk pissig maakt. ,,Echt bijna álles op de beurs is gericht op de mama’s. De papa’s blijven achter.”

Dat is ook waarom hij in 2015 zijn blog begon. De bladen in de schappen, de blogs, de verschillende Facebook-groepen, fora; ze praten en schrijven allemaal over ‘mama en kind’. Zodra er ook maar iets is wat met baby’s te maken heeft, dan wordt de moeder aangesproken, niet de vader, zegt Fest. ,,Neem de blije boos, het cadeaupakket voor kersverse ouders. Op alles staat I love mama, maar bijna nooit I love papa.”

Quote Als er een keer een vader in een reclame verschijnt, is het vaak een sulletje die het allemaal niet zo goed weet wat de opvoeding betreft Maarten

Tijdens de laatste editie van de negenmaandenbeurs was voor Fest de maat vol. Er knapte iets toen hij voor de stand van een groot luiermerk stond. ,,Daar stond de brandmanager, een dame van in de twintig, een verhaal te houden waarin het alléén maar ging over ‘mama dit, mama dat’. Niet één keer noemde ze de vaders. Bovendien hing de stand vol met foto’s van moeders met hun kind”. Fest werd zo pissig dat hij het niet kon laten haar de waarheid te zeggen, vertelt hij. ,,‘Ja hallo’ zei ik, ‘ik sta hier niet voor Jan met de korte achternaam. Waar worden de mannen vertegenwoordigd? Denk je soms dat ik nog nooit een luier heb verschoond?’ Zo’n grietje heeft zelf nog nooit een luier aangeraakt. Het was voor mij echt de druppel.”

De brandmanager reageerde verbaasd en enigszins geschrokken, begon haar verhaal vervolgens opnieuw, maar het lukte haar maar niet om ‘ouders’ of ‘mama én papa’ te zeggen, vertelt Fest zuchtend. Gelukkig ziet hij het babyproductlandschap wel enigszins veranderen de afgelopen jaren. Vooral de nieuwere babymerken lijken het beter te doen. ,,Zo richt Thule, een draagzakmerk, zich expliciet ook op de vaders in hun marketing”, zegt Fest. ,,Maar over het algemeen blijven de meeste merken zich op de moeder richten én als er al een keer een vader in een reclame verschijnt, is het vaak een sulletje die het allemaal niet zo goed weet wat de opvoeding betreft”. Wanneer laten we dat idee nou eens los dat de moeder de zorgende rol op zich neemt, vraagt hij zich af.

Vaders tóch belangrijk

Naïf is zo’n relatief nieuw merk, dat zich sinds 2013 richt op de verzorging van baby’s en kinderen (en inmiddels ook volwassenen) en is opgericht door twee vaders. Een duurzaam babymerk opgericht door twee mannen, die moeten vaders toch wel als belangrijke doelgroep hebben, toch? ,,Ik moet eerlijk zeggen: toen wij negen jaar geleden begonnen zeiden we heel expliciet dat we ons alleen wilden richten op jonge vrouwen tussen de 20 en 45 jaar. De man speelt helemaal geen rol, dachten wij toen nog”, vertelt medeoprichter Jochem Hes (42). Zijn eigen vrouw doet immers ook veel meer in de opvoeding, zegt hij. ,,Mijn vrouw is altijd één stap verder dan ik als het gaat om het reilen en zeilen van ons gezin.”

Toch heeft Naïf inmiddels en bewuste ommezwaai gemaakt en zijn de moeders niet langer de enige doelgroep. Zo spreekt het skincaremerk nu in communicatie- en marketinguitingen niet meer van jonge vrouwen en moeders, maar van jonge ouders. Uit online data bleek bovendien dat al veel mannen de babyproducten bestelden, vertelt Hes. En ook uit consumentenonderzoeken van Naïf kwam duidelijk naar voren dat vaders sterk betrokken waren bij de verzorging van hun kind. Hes: ,,Vaders spelen een veel grotere rol spelen in het gezin dan wij in eerste instantie dachten.”

