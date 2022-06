Luister hier naar alle afleveringen van podcast Miskraammonologen

Poppendok­ter Phyllis: ‘Ze liggen ’s nachts in een poppenbed­je als de behande­ling langer duurt’

Van een gebroken, porseleinen armpje tot een vast getaped been of een afgekloven lip: poppendokter Phyllis Touw (59) weet bijna elk speelgoedslachtoffer nog op te lappen: ,,Het mooist is de reactie van de kinderen, die zijn vaak zó opgelucht.”

13 juni