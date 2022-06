Laura's miskraam: ‘De natuur had het zo besloten en dat was een opluchting’

podcastEen zwangerschap leidt niet altijd tot een blakende, gezonde baby: per jaar verliezen in Nederland zo’n 25.000 vrouwen een ongeboren kindje. In de podcast Miskraammonologen , een productie van Ouders van Nu, AD en de regionale titels, hoor je de persoonlijke verhalen van deze vrouwen.

‘Ben je alleen?’, vraagt de verloskundige aan de telefoon. Laura is alleen als ze hoort dat haar kindje 75 procent kans heeft op Downsyndroom. Ze blijft nuchter - hoewel ze met een knoop in haar maag alle scenario’s googelt. Laura: ,,Een kindje met een beperking opvoeden: dat past niet in ons leven, hadden we al bedacht. Dat vind ik lastig om te zeggen, maar je moet zoiets willen en wij willen dat niet. Daarom deden we de Nipt.”

En toch: de baby heeft al vrolijk getrappeld in haar buik en ze had twee goede echo’s. Het kindje is niet gezond, maar leeft. ,,Om een bewegend kindje weg te laten halen leek me vreselijk.”

Als Laura naar het ziekenhuis gaat voor een echo en vervolgonderzoek, zien ze meteen dat het kindje niet beweegt. ,,Ik vroeg: ‘Het is al gestopt he?’ Dat was zo. Het leefde niet meer.” Laura hoeft de moeilijke keuze niet te maken, vertelt ze. ,,Dat was een opluchting, want ik zag zo op tegen iets weghalen dat leeft. Maar dat hoefde niet meer. De natuur heeft het besloten en daar was ik blij mee”

Laura is 15 weken zwanger, en haar miskraam moet op gang komen. ,,Ik heb de gekste dingen gegoogled. Hoe ziet zo’n kindje van 15 weken eruit? Wat ga ik er dan mee doen, hoe komt het eruit? Wat als ik het verlies op de wc? Spoel ik het dan door? Dat kan ik niet over mijn hart verkrijgen. Het kindje op water zetten - maar ga je die pot dan een keer weggooien? Begraven in de tuin? Maar elke keer als ik een kat zie, denk ik: oh jee.” Ze piekert en komt er niet uit.

Laura blijft bloeden en krijgt flinke weeën. Het vruchtje blijft zitten, en de pillen die de miskraam op gang moeten helpen doen hun werk niet. ,,Ik dacht: is er niet al genoeg ellende?” Als Laura opnieuw naar het ziekenhuis gaat, blijkt ze het vruchtje ongemerkt te hebben verloren. Alweer is Laura opgelucht: ze hoeft geen keuze te maken over wat ze met het kindje moet doen.

De nasleep is zwaar: het duurt lang voordat haar baarmoeder helemaal schoon is, en opnieuw zwanger worden blijkt niet zo makkelijk. We zijn dit niet meer gewend, zegt Laura. ,,Als je iets wil, op vakantie of eten, dan bestel je het, je regelt het. Maar dit kun je niet regelen. Dat vond ik het moeilijkst. Ik wilde het terug, ik wilde weer opnieuw zwanger worden en dat lukte niet meteen.”

Beluister hier de podcast waarin Laura haar miskraam beschrijft - en hoe zij de periode erna doorkwam.

