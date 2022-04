Koste wat het kost een dochter: ‘Ik stuurde zaad naar Amerika, ik dacht niet meer rationeel na’

Ze hadden samen al twee zonen. Hij had er ook al twee uit zijn eerste huwelijk. En dus moest en zou hun derde kind een dochter worden. Hilde, haar echte naam is bekend bij de redactie, en haar man deden aan family-balancing: ze grepen zelf in bij het geslacht van hun baby. Zijn zaadcellen reisden daarvoor naar Amerika. ,,Nu denk ik soms: wat heb je toch gedaan?”

Een ivf-behandeling om het geslacht van je baby te kiezen: in de Verenigde Staten komt het steeds vaker voor. Bij sommige klinieken heeft 20 procent van de stellen die een ivf-behandeling ondergaan geen vruchtbaarheidsproblemen, maar kiezen zij voor ivf omdat ze zelf willen bepalen of hun baby een jongen of een meisje wordt. De Verenigde Staten is een van de weinige landen waar dat is toegestaan. Niet alleen Amerikaanse ouders maken van de mogelijkheid gebruik, ook veel buitenlandse stellen komen naar de VS om zich te laten behandelen. Zo ook de Vlaamse Hilde en haar man.

Fara vzw, een Vlaams expertisecentrum dat vrouwen begeleidt bij het maken van zwangerschapskeuzes, ziet ze sinds 2017 vaker: koppels die niet tevreden zijn met het geslacht van hun ongeboren baby. Sinds dat jaar wordt de nipt-test, die genetische aandoeningen opspoort bij de foetus en ook het geslacht bekendmaakt, terugbetaald en weten ouders al vroeg in de zwangerschap wat het geslacht is. In Nederland wordt bij de nipt-uitslag het geslacht nog niet vermeld. Soms is ‘geslachtsteleurstelling’ zo heftig dat ouders ervoor kiezen abortus te plegen, laat Fara vzw weten.

Dat wilden Hilde (51) en haar man niet: ,,We zouden daar nooit mee kunnen leven.” Maar toch wilden ze ook geen derde zoon samen. Er liepen er al twee rond in huis. Soms vier, als ook de zonen uit haar mans eerste huwelijk kwamen logeren. ,,Toen ik voor het eerst zwanger was, nu 22 jaar geleden, had ik geen voorkeur”, vertelt Hilde, zielsblij met haar jongen. ,,Maar tijdens mijn tweede zwangerschap hoopte ik wel vurig op een meisje. Toen ik de papieren op het bureau van de gynaecoloog zag liggen met daarop de woorden ‘geslacht: mannelijk’ ben ik huilend naar de zaak van mijn man gereden. Het was wéér een jongen. Gelukkig heb ik de knop vrij snel kunnen omdraaien, ik wilde het kind in mijn buik geen stress bezorgen.” Maar na de geboorte van nummer twee voelde Hildes gezin niet compleet. Ze probeerde haar man te overtuigen voor nog een derde. ,,Ik heb lang op hem moeten inpraten - het zou al z’n vijfde kind worden. Hij gaf toe, maar zei ook meteen: ‘Als het een jongen is, wil ik het liever niet. Zoek dus maar uit hoe dit een meisje wordt’.”