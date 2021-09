Kinderombudsvrouw denkt aan strafbaar stellen van pesten

Momenteel is pesten zelf niet strafbaar. Hooguit kunnen pesters strafbare feiten plegen waarvoor ze vervolgd kunnen worden. In verschillende Amerikaanse staten en België is pesten wél strafbaar gesteld als vorm van ‘belaging’. In 2014 vond een meerderheid (71 procent) van de Nederlanders al dat pesten in zware gevallen hier ook strafbaar moet kunnen zijn, maar gegevens over de huidige stand van zaken ontbreken. Kinderen tot twaalf jaar kunnen overigens überhaupt geen straf of boete krijgen.