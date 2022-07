Kim werd weggestuurd uit het ziekenhuis terwijl haar vliezen al gebroken waren

Een huis vol Julia, Jesse, Jirsa: deze acht broers en zussen hebben allemaal een naam die begint met ‘J’

Hoe het is om een groot gezin te hebben? Dat laat de Werkendamse schippersfamilie Zeldenrust komende weken zien in het populaire tv-programma Een huis vol. ,,Vroeger was ik office-manager, nu gezinsmanager.”

22 juli