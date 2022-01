Juwelen van moedermelk: ‘Kan geen kwaad als de melk al een beetje zuur is’

In Amerika, Engeland, België en Nederland lijken ze steeds populairder te worden: juwelen gemaakt van moedermelk. Goudsmid An Stevens legt uit hoe ze die maakt. ,,Het kan geen kwaad als de moedermelk al een beetje zuur is. Ik krijg zelfs bestellingen uit het buitenland, en ik kan je zeggen: dan moet de melk een lange tocht afleggen.”

Een medaillon met moedermelk erin verwerkt. Een ring met een geboortesteen én een melksteen. Borstvoedingshangertjes in de vorm van een hart, druppel of driehoek. De opties zijn eindeloos, maar één ding staat vast: de bestellingen zijn amper bij te houden.

,,Drie jaar geleden startte ik met de verkoop van moedermelkjuwelen”, vertelt An van Moms and Monkeys. ,,In het begin kreeg ik twee à drie bestellingen per week. Nu zijn het er te veel om alleen te verwerken en heb ik zes partners die ook moedermelkjuwelen verkopen onder mijn label.”

Erfstuk om door te geven

Het is een intiem aandenken aan de eerste maanden met een pasgeboren baby. ,,Ik heb de indruk dat zulke zaken belangrijker geworden zijn sinds corona’’, aldus An. ,,Mensen willen momenten koesteren, zoals het moment dat ze een kindje krijgen of stoppen met borstvoeding geven. Ze willen dan ook sieraden met een emotionele betekenis. Ze willen niet gewoon een ding dat mooi is, ze willen een familiestuk dat ze later kunnen doorgeven.”

Voor An was het niet eenvoudig het juiste proces te ontwikkelen. ,,Aanvankelijk stuurden we gewone spuitjes naar klanten, die ze gevuld mochten terugsturen. Dat ging heel goed, maar de post was er niet zo blij mee. Nu zijn we dus overgeschakeld naar pakketjes met waterdichte zakjes.”

Geheime techniek

Hoe zit het met de houdbaarheid? ,,Het kan geen kwaad als de moedermelk al een beetje zuur is. Ik krijg zelfs bestellingen uit het buitenland, en ik kan je wel zeggen: dan moet de moedermelk een lange tocht afleggen. Als de melk bij mij komt, verwerk ik die tot poeder. Simpel gezegd: ik doe er chemische elementen bij die alle slechte dingen zoals schimmels uit de melk halen”, legt An uit. ,,Ik heb lang gezocht naar de juiste techniek en mix van ingrediënten, dus mijn exacte werkwijze hou ik liever geheim.”

,,Het poeder laat ik twee weken rusten om het dan met epoxyhars te verwerken, dat is een soort vloeibare kunststof. Wanneer de hars hard wordt, krijg je het effect van een steen.”

An geeft haar klanten tips mee om het juweel correct te bewaren. ,,Idealiter kom je met het sieraad niet te veel in water”, zegt ze. ,,En is het buiten dertig graden? Ga er dan niet mee in de zon liggen. Zo zorg je ervoor dat de epoxyhars mooi wit blijft en niet verkleurt. Als je het juweel niet draagt, bewaar je het het beste in een doosje of op een donkere plek.”

De prijzen voor een moedermelkjuweel kunnen flink schommelen. Voor een zilveren hangertje betaal je minstens 120 euro. Voor gouden accessoires kan het prijskaartje oplopen tot meer dan 1000 euro. ,,Het is echt afhankelijk van wat de klant wil. Mensen kunnen een juweel kiezen uit onze webshop, maar kunnen ook een uniek ontwerp samenstellen met geboortesteentjes en andere details. Op onze site zijn we heel transparant over de prijzen per element, zodat mensen kunnen puzzelen tot ze hun droomdesign gevonden hebben.”

