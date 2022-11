Jurgen zocht naar lotgenoten, maar kon ze niet vinden: ‘Waar zijn de rouwende vaders?’

Daddy IssuesIn de serie Daddy Issues leggen we het moderne vaderschap onder de loep. Hoe gelijkwaardig zijn beide ouders in onze moederschapscultuur? Deze week ‘Jurgen, die rouwt om zijn overleden dochter en gelijkgestemde vaders mist.

,,Ik ben vader van twee dochters, Senna en Luna”, vertelt Jurgen van Riel (46) uit Oisterwijk. Zoals Jurgen het zegt lijkt het alsof het nooit anders is geweest. Maar Luna is er niet meer. Al vijf jaar niet.

Zijn jongste dochter kreeg in 2017 op 9-jarige leeftijd de diagnose LM (leptomeningeale melanocytose), een zeldzame aandoening waarbij er uitzaaiingen van tumoren in het hersenvlies ontstaan. ,,De artsen dachten dat ze nog maar een week te leven had”, vertelt Jurgen. Dat werden negen maanden. ,,Gelukkig hadden we nog een beetje tijd om Luna’s bucketlist af te werken. Panda’s zien, naar een musical, op vakantie. En trouwen met zowel papa, mama en Senna . Alles wat nog kon, hebben we gedaan.”

Quote In Nederland sterven er ieder jaar bijna honderd kinderen aan kanker. Die hebben toch echt een moeder én een vader. Waarom horen we ze dan niet? Jurgen

Nadat Luna op 24 december 2017 overleed had Jurgen veel behoefte om te praten. Maar in zijn omgeving stopten juist veel vrienden met vragen hoe het met hem ging. Waarschijnlijk bang om weer een zwaar gesprek te moeten voeren, denkt Jurgen. Zijn vrouw had daarentegen wél vriendinnen bij wie ze haar hart kon luchten.

Jurgen ging daarom online op zoek naar lotgenoten. Maar ook daar vond hij ze niet. ,,Ik zag vooral moeders en die hun verhaal deden en contact zochten met elkaar. En als er al vaders waren aangesloten bij een online groep, dan trok niemand zijn mond open.” Waar zijn toch de rouwende vaders, vroeg hij zich af. Ben ik de enige? ,,In Nederland sterven er ieder jaar bijna honderd kinderen aan kanker. Die hebben toch echt een moeder én een vader. Waarom horen we ze dan niet? Ze lossen toch niet zomaar op?”

Een slapende vulkaan

Bij gebrek aan een mannelijk perspectief op rouw besloot Jurgen zelf te gaan bloggen over zijn verlies. Over de mooie herinneringen aan zijn dochter en zijn besluit om psychische hulp te zoeken bijvoorbeeld. Nu komt hij wél in contact met andere mannen. Hij krijgt veel berichtjes van vaders, vertelt hij. ,,Ze vinden het dapper dat ik zo open ben. Ook vragen ze me tips hoe ze met hun eigen verdriet om moeten gaan.”

Voor mannen ligt de drempel hoger dan vrouwen om hulp te zoeken en over hun verdriet te praten, denkt hij. ,,Ze denken snel dat ze het alleen kunnen en hopen dat het vanzelf wel slijt. Waarschijnlijk hebben ze ook meer moeite met het erkennen van emoties.”

Zelf voelde hij zich ook lange tijd als ‘een slapende vulkaan’. Het voelde alsof hij elk moment kon ontploffen. Maar wanneer dat wist hij niet, en dat maakte hem bang. ,,Dat is ook de reden geweest dat ik professionele hulp ben gaan zoeken. Gelukkig heb ik daar geen moeite mee. Het is heel belangrijk om je kwetsbaar op te stellen.” Oók als vader en man, zegt Jurgen.

Quote Belangrijk is dan om te beseffen dat de ene manier van rouwen niet beter of slechter is dan de andere Agnes Boer, rouwdeskundige

Rouwen op je eigen manier

Mannen rouwen vaak anders dan vrouwen, ziet rouwcoach Agnes Boer. Vrouwen denken meer na over hun verdriet en willen hierover praten, mannen gaan vaker in de praktische stand en houden het verdriet meer bij zichzelf. Dit kan voor problemen zorgen in de relatie van ouders die een kind hebben verloren. ,,Belangrijk is dan om te beseffen dat de ene manier van rouwen niet beter of slechter is dan de andere”, zeg Boer.

Mensen denken vaak dat praten essentieel is om je verdriet te verwerken en er samen doorheen te komen, maar praten wordt soms overgewaardeerd, vindt zij. Zolang je je behoeftes maar uitspreekt. ,,Heb je behoefte om alleen te zijn en even te gaan wandelen? Communiceer dat dan. En geef elkaar even een knuffel bij terugkomst. Dat kan al genoeg zijn om met elkaar in verbinding te blijven.”

Zijn vrouw en hij rouwen inderdaad op een heel andere manier, vertelt Jurgen. Maar het vaak gehoorde vooroordeel dat mannen vluchten in hun werk, gaat bij hem niet op. ,,Mijn vrouw stortte zich juist volledig op haar werk. Mijn werk kon me juist niets meer schelen.”

Wel wil zij vaker lange gesprekken over Luna voeren, terwijl hij daar niet altijd behoefte aan heeft. ,,Ik ga liever een stuk fietsen in mijn eentje. Of ik zoek bewust even het verdriet op. Dan huil ik een half uur terwijl ik de playlist van haar uitvaart beluister.” Ook helpen het bloggen en de reacties van andere vaders hem erg. ,,Het geeft me energie en zingeving die ik in andere dingen niet meer vind”, zegt Jurgen. ,,Hoe anders we ook met ons verdriet omgaan, we zullen dat altijd van elkaar accepteren. We maken elkaar geen verwijten. We hebben Luna beloofd dan ook dat we onze stinkende best doen om bij elkaar te blijven.”

