Jurgen (43) is eerste alleenstaande vader met draagmoederkind: ‘Kreeg hoop verwijten’

Een tiener in huis halen? Hans (51) en Maaike (45) doen het graag, maar veel ouders doen het liever niet

Een tiener met een ‘rugzakje’ in huis halen. Pleegouders Hans (51) en Maaike Besseling (45) doen het al achttien jaar. Er is een schrijnend tekort aan opvang voor met name 12-plussers, maar van het echtpaar is het juist de favoriete doelgroep. ,,Tuurlijk gaat het wel eens fout, maar niets is mooier dan een jongvolwassene met een goed gevoel de wijde wereld insturen.’’

3 januari