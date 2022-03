Juf Eveline verwelkomt Oekraïense Yarik (8) in klas: ‘Ik gebruik gebaren en doe dingen voor’

Yarik (8) is maandag begonnen in groep 3 van basisschool De Wikkeling in Nieuw-Vennep. Hij is nu al ‘lief’ volgens een klasgenootje. Een ander meisje zegt dat ze het ‘wel spannend’ vindt dat er zomaar ineens een nieuw kindje in haar klas zit. Directeur Anne Niehe vertelt dat ze vorige week werd gebeld door de vader van een kind op de school die een Oekraïens gezin had opgehaald. ,,Na kort overleg hebben we gezegd: ‘Laat de jongste zoon maar komen’. Vrijdag is het gezin komen kennismaken.”