Jessie bloeit na moeilijke tijd op bij Annemieke, maar er zijn veel te weinig gezinshuizen zoals die van haar

Op websites zijn de tafereeltjes alleraardigst: ouders en kinderen, groot en klein, zitten goedgemutst samen aan tafel of op de bank. Het is geen gezin. Het zijn professionele hulpverleners met kinderen die uit huis zijn geplaatst en worden opgevangen in een pleeggezin of gezinshuis. Het beeld dat blijft hangen is hoe liefderijk en harmonieus het is.