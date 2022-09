Jaap Robben schrijft over kindersterfte: ‘Ze kregen geen uitvaart, lagen in ongewijde grond’

Soms hoor je een verhaal dat in je hoofd blijft. Het suddert daar, het borrelt af en toe op, ebt soms weer weg – maar verdwijnen doet het niet. Jaap Robben had zo’n verhaal, en dat verhaal staat nu in zijn nieuwe roman Schemerleven, over de 82-jarige Frieda Tendeloo, die haar doodgeboren kindje nooit heeft mogen zien.