In laatste fase van de pabo razen er nog veel vragen door Marieke’s hoofd, tot daar die ongelofelijke kick is

‘Kinderen die al jong niet krijgen wat ze nodig hebben, worden volwasse­nen met problemen’

Baby’s hebben een gevoelsleven net als het onze en we zijn te vaak blind voor hun behoeften, stelt kinderpsychiater Binu Singh (43). ,,In de eerste zeven jaar is het belangrijk dat je voldoende krijgt wat je nodig hebt omdat je anders een zwakker fundament legt waar je je hele leven last van kunt hebben.”

16 september