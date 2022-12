Ic’s vol door RS-virus, Juliana Kinderziekenhuis adviseert: ‘Ga niet direct naar het ziekenhuis’

met video Grote kans dat kinderen ‘tweede­hands­je’ krijgen van Sint: speelgoed Markt­plaats in trek

Lange tijd was het not done, maar door de milieucrisis en recessie vliegt tweedehands speelgoed de deur uit. Dat merken ze bij Marktplaats, kringloopwinkels en initiatieven als Swip Swap.

29 november