Hoe organiseer je een leuk én budgetproof kinderfeestje?

Naar de springhal, bioscoop of quad rijden: kinderfeestjes op locatie kosten doorgaans meer dan een tientje per kind. Maar blijf je thuis, wat ga je dan urenlang doen? Zo vier je een leuk en budgetproof kinderfeestje.

Op het schoolplein is het een populair gespreksonderwerp: het kinderfeestje. Waar de ene ouder al maanden van tevoren bezig is met thema’s bedenken en taarten bekijken, ziet de ander er als een berg tegenop. Kun je als ouder nog aankomen met een slagroomtaart en een speurtocht?

Jessica Lauret is eigenaar van feestbureau van Kaat en stopte in 2016 met haar baan als jurist om fulltime kinderfeestjes te organiseren. Zelf zit ze in ‘team thuisfeestje’, omdat het volgens haar goedkoper én leuker is: ,,Een escaperoom kost 17,50 euro per kind en voor een indoorspeelparadijs betaal je gemiddeld ook 10 euro per kind. Hier komen de kosten voor taart en eten nog bij. Wil je minder uitgeven, dan kun je het beste een thuisfeestje geven.”

Werk met een thema

Houd voor ogen dat het er omgaat dat de kinderen een leuke middag hebben, zegt feestspecialist Lauret. Veel ouders zien tegen een kinderpartijtje op, maar dat is niet nodig. Voor een geslaagd feestje heb je een planning nodig. ,,Gemiddeld duurt een feestje vier uur. Deel deze tijd op in tijdsblokken met verschillende activiteiten: het uitpakken van cadeautjes is al een eerste activiteit als je hier een leuk spel aan koppelt. Werk met een thema, zorg dat je hulp hebt en doe niet ingewikkeld over het eten.”

Quote Zorg dat je niet staat te zweten in de keuken, maar haal friet, zorg voor een stapel pannenkoe­ken of een broodje knakworst Jessica Lauret, partyplanner

Een populair themafeestje thuis is het professorfeestje, zegt Lauret: proefjes doen vinden bijna alle kinderen het einde. ,,Geef alle kinderen een laboratoriumjas en haarnetje en laat ze vijftien experimenten doen: succes gegarandeerd. Je kunt iemand inhuren die professor speelt, maar wat is er leuker dan wanneer papa of mama een verstrooide professor is die het feestje begeleidt?”

Speurtocht en lekker uitwaaien

Renee Lamboo, die besparingswebsite Porterenee beheert, adviseert ook om een kinderfeestje in en om het huis te vieren. Bij mooi weer kun je uitwijken naar een speeltuin of park in de buurt. Speurtochten zijn volgens Lamboo de goedkoopste manier om een feestje te vieren: ,,Vind je het uitzetten en bedenken ingewikkeld, dan kun je online kant en klare pakketten kopen. Printen, spulletjes verstoppen en klaar ben je.”

Een speurtocht is volgens Lauret ook de ideale manier om even uit te waaien: ,,Kinderen hebben veel energie, dus laat ze halverwege het feestje lekker buiten rennen en plezier maken. Houd je ook hier weer aan het thema: op een unicornfeestje laat je de kinderen naar unicornpoep- zakjes gekleurde plofrijst- zoeken en speel je eenhoorntikkertje, op een safarifeest laat je ze springwedstrijdjes doen. Houd het simpel: zoek paaltjes waar ze kunnen slalommen en een plek waar je een leuke groepsfoto kan maken.”

Quote Plezier zit niet in een over the top feestje wat een jaar later weer overtrof­fen moet worden. Het gaat om het juiste gezelschap, vermaak en een goede sfeer Renee Lamboo, Porterenee

Bouw altijd een quiz in

Volgens Lauret kun je beter te veel activiteiten bedenken dan te weinig: ,,Vraag aan de jarige welke hij of zij het leukste vindt, en zorg dat je deze zeker doet. En of je nu een Pokémon-, zeemeermin- of professorfeest geeft: bouw een quiz in. Zo’n quiz geeft rust en alle kinderen vinden het leuk. Zorg ervoor dat de vragen gaan over het gekozen thema.” ,,Qua uitnodigingen en versiering is het ook leuk om in een thema te werken. Ben je een ouder die ervan geniet om dit zelf te bedenken en te maken, dan moet je dat zeker doen, en anders: maak het jezelf makkelijk en kies voor kant en klaar printables.” Lamboo is groot fan van Pinterest: ,,Bedenk een thema, zoek daar op en ik weet zeker dat je geïnspireerd raakt.”

Als ouder relaxt zijn draagt volgens Lauret ook bij aan de feestvreugde: ,,Maak je niet druk over hoe je huis er aan het einde van de dag uitziet en nodig leuke kinderen uit die je kent en vaker bij jouw kind thuis gespeeld hebben. Zorg dat je niet staat te zweten in de keuken, maar haal friet, zorg voor een stapel pannenkoeken of een broodje knakworst. Als je zelf geen stress hebt, gedragen kinderen zich leuker.”

Lamboo: ,,Laat je niet gek maken door wat anderen doen. Plezier zit niet in een over the top feestje wat een jaar later weer overtroffen moet worden. Het gaat om het juiste gezelschap, vermaak en een goede sfeer.”

Twee dagen van te voren het fototoestel opladen, de taart bestellen, alvast hoedjes kopen: Ouders van Nu maakte een handige planning voor ouders die krap in hun tijd zitten.

