Hoe je het Sinterklaasfeest beheersbaar houdt? ‘Leg uit: Sinterklaas bepaalt wat jij krijgt’

,,Het is ontzettend belangrijk om als ouder vooral rekening te houden met wat je zelf belangrijk én haalbaar vindt”, zegt Ilse De Block. ,,Als het gezinsleven al ontzettend druk is, denk dan eens goed na of bijvoorbeeld boetseerklei wel zo’n goed idee is. Met zo’n cadeau moet je zelf meer opruimen. Daarnaast zijn ook je budget én uiteraard de wensen van je kind belangrijk. Besef ook dat de voorpret van het hele gebeuren heel fijn is voor een kind. Niets zo leuk om vol verlangen te dromen van wat Sinterklaas mogelijk zal brengen en speelgoed uit te knippen en te plakken. Het Sinterklaasfeest zit hem in leuke, kleine dingen.”