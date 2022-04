Gwenny en Marino verwelkomen met Laex twaalfde kindje met letters ‘A’, ‘L’, ‘E’ en ‘X’ : ‘Ons gezin is nu compleet’

Volledig scherm Baby Laex maakt het gezin van Gwenny en Marino uit Staden compleet. © rv

,,We wilden altijd al een kroostrijk gezin, want we houden wel van wat leven in de brouwerij”, vertelt Gwenny. ,,Ik ben voltijds mama, maar kan gelukkig ook rekenen op de steun van mijn man. Hij doet de nachtshift, maar zodra hij ’s middags wakker is helpt hij in het huishouden.”

Dat dezelfde vier letters telkens terugkeren in de namen van hun kinderen, was aanvankelijk niet de bedoeling. ,,Onze oudste zoon Alex is vernoemd naar de stiefvader van Marino. Daarna zijn we beginnen puzzelen. En we zijn niet gestopt. Voor ons is dat niet verwarrend. We zijn het gewoon. De leerkrachten op school hebben er wel iets meer moeite mee.”

Met Laex, geboren op 4 april in het Jan Ypermanziekenhuis in Vlaamse Ieper, is het gezin nu compleet. ,,Aanvankelijk dachten we dat Laex een jongetje zouden zijn, maar het bleek toch een meisje te zijn. De stand is nu 8-5 in het voordeel van de meisjes. En ja, er zijn nog lettercombinaties mogelijk ”, knipoogt Gwenny. ,,Maar we hebben altijd gezegd dat als we thuis met twaalf kinderen aan tafel zouden zitten, ons gezin compleet zou zijn en daar houden we ons aan.”

