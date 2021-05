Gezin breidt voor 11e keer uit: na Alex, Axel, Xela, Lexa, Xael, Xeal, Exla, Leax, Xale, Elax is er nu… Alxe

In dertien jaar tijd zette ze elf kinderen op de wereld, maar voor Gwenny (31) blijft de bevalling een heel bijzonder moment. ,,Alxe lag in stuit, maar al met al is de bevalling relatief vlot verlopen. Het is en blijft een magisch gevoel om nieuw leven te kunnen verwelkomen. We zouden graag twaalf kinderen hebben, dus we zijn er bijna. Of we voor de naam lang moest zoeken? De mogelijke lettercombinaties zijn bijna op, dus de keuze wordt wel steeds beperkter. Nu zijn er nog een drietal over (strikt genomen zijn er nog zeven combinaties over, al zijn die niet allemaal even vlot uit te spreken red.) Zeker omdat we willen dat de naam toch nog valt uit te spreken. Het mag niet kwetsend zijn. We willen niet dat de kinderen gepest worden omwille van hun naam, op school kunnen kinderen zo hard zijn.”