Getest: Dit is de beste buggy

Een buggy is een kinderwagen voor iets oudere kinderen die goed zelfstandig kunnen zitten. Hij biedt wat minder steun en comfort voor je kind dan een 3-in-1 kinderwagen. Maar is ook een stuk compacter en lichter.

De Consumentenbond test kinderwagens en buggy’s op onder meer veiligheid, gebruiksgemak, rijgedrag en stevigheid. Er zijn In totaal 70 kinderwagens getest die op dit moment in de winkels verkrijgbaar zijn.

Bij de ruim 30 geteste buggy’s doet Maxi-Cosi het goed. Een model van Maxi-Cosi komt als Beste uit de Test. En ook de Beste Koop is een model van Maxi-Cosi.

De Maxi-Cosi Gia rijdt erg soepel. Zowel in de stad als in het bos is hij heel wendbaar en makkelijk te besturen. En ook de rem werkt prettig.

Deze Maxi-Cosi is sowieso erg makkelijk in het gebruik. Je klapt hem met één hand in en uit en je zet je kind eenvoudig in de wagen vast. De schouderbandjes kun je ook makkelijk verstellen als dat nodig is.

De rugleuning kun je platleggen zodat je kind ook prima kan slapen in de wagen. De boodschappenmand onderin is ruim en er zit aan de achterkant van de wagen een klein vakje met een rits.

Maar er zijn ook enkele nadelen. De duwstang kun je niet verstellen. Hierdoor kan hij wat te hoog zijn voor kleinere mensen en wat te laag voor langere mensen. Daarnaast lijkt de zonnekap niet heel stevig en is het stoeltje wat betreft verhoudingen voor sommige kinderen niet optimaal.

Volledig scherm Beste Koop: Maxi-Cosi Diza. © Consumentenbond

Dit model van Maxi-Cosi is een stuk lichter en compacter dan de Beste uit de Test. Dit maakt hem ideaal om mee te nemen, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer. Hij is vooral geschikt voor gebruik in de stad. Hij rijdt en stuurt soepel op harde wegen, maar kan minder goed omgaan met zachtere ondergronden. Hij is makkelijk in het gebruik. In- en uitklappen gaan eenvoudig, ook met één hand. En je zet je kind makkelijk vast.

Maar doordat deze buggy zo compact en licht is, zijn er ook enkele nadelen. Je levert in op comfort voor je kind. Het zitje is vrij hard en de rugleuning is kort en lastig te verstellen. Ook is de boodschappenmand erg klein. En net als bij de Beste uit de Test is de duwstang niet verstelbaar.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel, dat goed verkrijgbaar is. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

