Getest: Dit is de beste buggy

Wie ietsje oudere kinderen heeft die al prima in staat zijn zelfstandig te zitten, kan ze vervoeren in een buggy. Een buggy is lichter dan een 3-in-1-kinderwagen. Hij biedt wat minder steun en comfort voor je kind, maar is wel makkelijker te hanteren. Hij is een stuk compacter en lichter dan een 3-in-1-kinderwagen.

De Consumentenbond test kinderwagens en buggy’s op onder meer veiligheid, gebruiksgemak, rijgedrag en stevigheid. Er zijn in totaal 76 kinderwagens getest die op dit moment in de winkels verkrijgbaar zijn.

Bij de 33 geteste buggy’s komt een model van Maxi-Cosi als Beste uit de Test. Ook de Beste Koop is een model van Maxi-Cosi.

De Gia is een stevige en prettige buggy die prima rijdt. Hij is bovendien vriendelijk geprijsd. De Maxi-Cosi Gia biedt voor een buggy veel zitcomfort voor je kind. Maar ook voor de ouders is hij fijn, want makkelijk in en uit te klappen. Met 107 centimeter kan de duwstang wat te hoog zitten voor ouders die wat kleiner van stuk zijn. Of juist niet hoog genoeg voor als je langer bent dan gemiddeld.

Zowel in een stadse omgeving als in een park of bos kun je prima rijden met deze buggy. Hij stuurt makkelijk langs obstakels en draaien in krappe ruimtes is geen probleem. Je kindje in de wagen zetten en het gordeltje vastmaken is in een wip gebeurd. Ook het verstellen van de schouderbanden gaat makkelijk. Omdat je de rugleuning helemaal plat kunt leggen, kan je kindje ook lekker slapen in de wagen. En daardoor kun je er een autostoeltje op bevestigen zonder dat het zitje eraf hoeft. Lekker handig.

Hoewel de Maxi-Cosi Diza niet zo hoog scoort als de Gia zijn erveel pluspunten te noemen. In een stadse omgeving rijdt de Diza prima. Hij rijdt prettig en soepel over stoepen en klinkertjes. En hij stuurt en manoeuvreert uitstekend. Met zijn 4,6 kg is hij een van de lichtste buggy’s uit de test. En hij is heel compact. Dat maakt hem zeer geschikt om te gebruiken in het openbaar vervoer. De Maxi-Cosi Diza heeft een flink lager gewicht dan de Gia. Je hoeft er ook niet zo diep voor in je portemonnee te tasten. Hij de Beste Koop: een prima buggy voor een prima prijs, maar je levert wel wat in ten opzichte van de Beste uit de Test.

Zo is het zitje eigenlijk wat te groot voor een kind van 1 jaar. Het is bovendien nogal hard en de rugleuning vrij kort.

De boodschappenmand van de Maxi-Cosi Diza is heel klein: er past maar 2 kg aan boodschappen in. Dat komt neer op een klein pak luiers, een pak melk en nog iets anders kleins.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

