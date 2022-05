Forse domper voor ouders: dit dorp verliest zijn allerlaatste school (die maar twee klassen had)

Koste wat het kost een dochter: ‘Ik stuurde zaad naar Amerika, ik dacht niet meer rationeel na’

Ze hadden samen al twee zonen. Hij had er ook al twee uit zijn eerste huwelijk. En dus moest en zou hun derde kind een dochter worden. Hilde, haar echte naam is bekend bij de redactie, en haar man deden aan family-balancing: ze grepen zelf in bij het geslacht van hun baby. Zijn zaadcellen reisden daarvoor naar Amerika. ,,Nu denk ik soms: wat heb je toch gedaan?”

27 april