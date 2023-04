Er leek niets aan de hand, toch bleek bij Sophie (7) alles anders: ‘Op 30 centimeter hield haar wereldje op’

Jeffrey rent voor zijn stilgebo­ren zoon: ‘Niks vergeleken met de pijn die mijn vrouw doorstond’

Nog elke dag kijkt Jeffrey Duyvestein (35) naar de zwart-wit foto in de kast: samen met zijn vrouw houdt hij Glenn, hun stilgeboren zoontje, liefdevol vast. ,,Die foto is een blijvende herinnering, zo is hij altijd bij ons.” Hij rent daarom 105 kilometer om geld op te halen voor Stichting Make a Memory.