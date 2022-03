Emma (8) rijgt armbandjes in de Oekraïense vlag: ‘Ik heb al 35 euro opgehaald’

Emma heeft intussen al 80 bestellingen. Daar is ze best trots op. „Meteen als ik uit school kom begin ik met rijgen. En dan ga ik door tot ongeveer half acht, want dan moet ik naar bed. Ik weet niet of ik kan slapen dan hoor, want in mijn hoofd ben ik nog aan het rijgen. Ik hoop zo dat heel veel mensen een armbandje kopen. Of gewoon geld geven, want het is heel erg wat daar gebeurt.” Vooral de beelden van de bombardementen en het idee dat daardoor onschuldige mensen dood gaan vindt ze eng.

Volledig scherm Meteen uit school gaat Emma aan de slag. Ze verkoopt armbandjes voor Oekraïne. © Frans Nikkels Fotografie

Kinderen vangen, hoe jong ook , van alles op over de oorlog in Oekraïne. Maar wat precies? Op welke leeftijd vertel je wat? Kinderpsycholoog Tischa Neve geeft tips op Ouders van Nu.

Britt Dekker

Stiekem hoopt Emma dat een bekende Nederlander met een armbandje van haar gaat rondlopen. „Britt Dekker bijvoorbeeld. Dat zou ik wel heel leuk vinden. Ik ben fan van haar. Net als ik houdt zij ook van paarden. En dat zou vast goede hulp zijn voor de actie.”

Ze heeft op school over haar actie verteld. Iedereen in de klas – ook haar meester – vond het ‘heel mooi’. Maar niemand heeft nog aangeboden om mee te helpen. „Ik zou dat best leuk vinden, als het heel groot wordt. Of dat grote bedrijven ook wat gaan doen.” Ze kreeg al hulp van hobbywinkel Eeks. Want maandagochtend waren alle kraaltjes op, maar de winkel sponsorde nieuwe.

Emma geeft de blauw-gele armbandjes in het midden een kraaltje met een hartje erop: om te laten zien dat er aan de mensen in Oekraïne wordt gedacht. „Als hier oorlog is hoop je ook dat anderen ons helpen.”

De armbandjes zijn te bestellen via Emma’s ouders: susantewoerd1980@gmail.com of via de Facebookpagina van Susan. Haar ouders hebben voor Emma’s actie maandag een bankrekening geopend voor donaties of voor de betaling voor het armbandje: NL03RABO0189242248 (ovv actie Oekraïne).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.