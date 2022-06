Een gemengde school? Mooi, maar vaak niet haalbaar

Nog steeds groeien te veel kinderen op in een bubbel, waarin ze alleen omgaan met kinderen zoals zijzelf. Die scheiding ligt niet meer alleen tussen wit en zwart, maar ook tussen kinderen van arme en rijke ouders, blijkt uit nieuw onderzoek van de Erasmus School of Economics.

Het bubbel-probleem is hier ook nog eens groter dan in andere landen, waar ouders wettelijk verplicht zijn een school in hun eigen buurt te kiezen. In Rotterdam rijden kansrijke ouders liever een buurt verder, om hun kind naar een specifieke school te brengen. Dit zorgt voor aantoonbaar ongelijke kansen voor kinderen én voor scheefgroei in de stad.

Maar er zíjn ouders die hier tegen strijden. Al decennialang wordt geprobeerd scholen te mengen in de staddfs. Het komt er dan op neer dat een groep hoogopgeleide ouders samen besluit hun kinderen naar dezelfde buurtschool te sturen, zodat er in één keer een ‘golf’ binnenkomt.

Zoals bij de zogeheten Oudercarrousel. Ouders gingen jarenlang op schoolreis langs scholen in de buurt, om niet alleen de voor de hand liggende scholen te leren kennen. Dit menginitiatief leidde bij zo’n twintig Rotterdamse basisscholen volgens hun eigen gegevens tot een verhouding van 40% kinderen uit kansrijke en 60% uit kansarme gezinnen.

Deze resultaten leidden tot idyllische plaatjes in de (vak)pers van samenspelende schoolkinderen van allerlei kleuren. Hoe houd je vervolgens dat bejubelde beeld vast?

Kunstmatig

Mengen lukt niet overal, blijkt uit de praktijk van de afgelopen twintig jaar. Menginitiatieven bloeden gemakkelijk dood. OBS De Clipper en De Bavokring, waar de initiatieven faalden, willen hierover niets zeggen.

Volgens ouders en voormalige teamleden gaat het vaak mis bij directiewisselingen, omdat inspanningen om de school gemengd te houden niet voor langere tijd waren vastgelegd. Ook kunnen oorspronkelijke ouders zich volgens nieuwe ouders en voormalige medewerkers overruled voelen door een nieuwe groep ‘yuppen’, die voor hun gevoel de boel overneemt.

Aziz El Amiri, van 2009 tot 2016 directeur van De Bavokring in Kralingen-West, herkent dit. Maar dat het mengen ook op de Bavokring is mislukt, komt volgens hem vooral doordat de verschillende oudergroepen elkaar nauwelijks kennen: „Wat bekend is over de ander stoelt slechts op eigen waarneming en ervaringen met de andere groep.”

Hij zag hoe ouders uit het chique Kralingen Oost de Bavokring als parkeerplaats gebruikten:„ Schoolbesturen zouden moeten afspreken dat ouders worden verplicht bij hun eerste keus te blijven. Het zuilensysteem verhindert dit, volgens Willem Boterman, onderzoeker naar segregatie aan de UvA: „Daar moeten we vanaf.” Maar volgens El Amiri komt het vooral doordat mengen niet ontstaat vanuit oprechte interesse in elkaar: „Als een menginitiatief op één school slaagt, hebben de overige scholen in de wijk geen slaagkans meer, door het kuddegedrag van witte ouders om hun kind bij elkaar op dezelfde gemengde school te plaatsen. Daar voelen de mores en sores eigen. Zolang we alle opvolgende generaties Turken en Marokkanen als migranten blijven zien, blijft mengen een illusie. “

‘Kaaskop en verbrand broodje’

OBS De Clipper kreeg het jarenlang voor elkaar, vertellen Focco Vijselaar en Pieter Rood, met kinderen die de school tussen 2006 en 2014 bezochten: „Geen enkele cultuur overheerste.” De Clipper staat op het knooppunt Kop van Zuid-Feijenoord, een gebied met zowel kansrijke als kansarme bewoners. Beide vaders bezochten met de Oudercarrousel vijf scholen in de buurt en kozen toen voor De Clipper, om het montessoriconcept én de ‘vriendelijke sfeer’.

In hun buurt Stadstuinen (Kop van Zuid) zagen zij dagelijks drommen ouders hun kroost bij OBS De Pijler afleveren. Deze school trok vooral kansrijke ouders, die zelfs loten voor een plek. Vijselaar: „Uitgelote ouders staken de Erasmusbrug over. Weinigen kozen voor De Clipper, waar kinderen uit andere delen van de buurt naartoe gingen, met minder kansrijke ouders.”

Omdat de leerlingensamenstelling van De Clipper geen afspiegeling van de buurt vormde, startten de vaders een ouderinitiatief om andere hoogopgeleide ouders over te halen. Vijselaar: „Wij maakten ouders zo enthousiast dat ze hun kinderen daar aanmeldden. Daardoor ontstond een verhouding van dertig procent kinderen uit de hogere en middeninkomensklasse en zeventig procent uit de lagere inkomensklasse.”

In het begin bespeurden de vaders bij de directie de vrees dat de nieuwe ouders de school zouden overnemen. Een overwegend ‘witte’ school betekent minder overheidssubsidie voor achterstandsleerlingen. Er ontstond concurrentie met De Pijler, toen deze school dubbele inschrijflijsten invoerde voor kinderen uit kansrijke en minder kansrijke milieus. Vijselaar: „Maar de verhouding bleef hetzelfde. Onze kinderen hadden het naar hun zin, behaalden goede resultaten en sloten vriendschappen met kinderen uit verschillende culturen.”

Dochter Joppe (16), nu vwo-leerling: ,,Bij ruzies scholden we elkaar weleens voor kaaskop en verbrand broodje, maar iedereen ging goed met elkaar om.”

Bakfiets richting eliteschool

Bij OBS De Clipper was werken aan een blijvend evenwichtige mix evenmin gestructureerd. De huidige directie geeft geen commentaar. Vaders Vijselaar en Rood zagen het menginitiatief op de school verwateren na het pensioen van de directeur in 2017. Rood: „Ouders uit de buurt sturen hun kinderen weer voornamelijk naar De Pijler, of steken de Erasmusbrug over.”