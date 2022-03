Deze school laat Oekraïense kinderen weer lachen: ‘Nederlands leren is een goede afleiding’

marieke doet pabo Marieke moest op afstand lesgeven en ontdekte wat je in het klaslokaal níet kan: een leerling ‘muten’

Ik was er heilig van overtuigd dat mijn corona wel na zeven dagen over zou zijn. Groot was dan ook mijn teleurstelling, toen dat niet zo was. Na een week eenzame opsluiting in de echtelijke sponde, met uitstekende roomservice, hoestte en snotterde ik op zondag nog steeds. Ik kon en mocht zo geen lesgeven op school. Vervanging was er evenmin, stilzitten kan ik niet en dus maakte ik mijn debuut als digi-juf.

16 februari