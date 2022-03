Deze scholen kampen met taaie leerachterstanden: ‘Met onze rug tegen de muur’

Moeite met het lezen van teksten, spellingsfouten en achterstanden in het rekenen. Op menig basisschool is het de realiteit door het aanhoudende lerarentekort en de gevolgen van corona. ,,We staan met onze rug tegen de muur.’’

De nijpende situatie is duidelijk na twee jaar pandemie. Leerkrachten hebben het nu drukker dan ooit om de leerachterstanden bij leerlingen in te halen. ,,We staan met onze rug tegen de muur als wij kinderen naar huis moeten sturen, omdat er geen leerkracht is’’, zegt Ellen Mulder, directeur van de Openbare Basisschool Heuvellaan in Apeldoorn. Door uitval van zowel leerkrachten als leerlingen door corona, zijn nog niet alle tussentijdse toetsen gemaakt en geanalyseerd. Die toetsen zijn belangrijk om te zien waar de achterstanden liggen.

Mulder ziet op dit moment dat de werkroosters maar met moeite gevuld kunnen worden. Voorheen maakten ze veel gebruik van de flexibele schil van inval-leerkrachten, maar deze leerkrachten hebben elders banen aangeboden gekregen.

Quote Steeds vaker zetten we gepensio­neer­de leerkrach­ten, vierde­jaars­stu­den­ten, zij-instromers en herintre­ders voor de klas

Ondanks de ontbrekende gegevens en het tekort aan leerkrachten zitten ze op de basisschool in Apeldoorn niet stil. Zo ondersteunen onderwijsassistenten extra in de groepen, zodat leerkrachten meer instructies kunnen geven, is er extra materiaal aangeschaft voor begrijpend lezen en helpen de oudere leerlingen de jongere leerlingen met lezen en spelling.

Vraag naar invalkrachten

Om de leerachterstanden weg te werken is er genoeg personeel nodig. Invalleerkrachten kunnen helpen bij die achterstanden. Personeelscluster Oost-Nederland (PON) regelt voor 220 basisscholen de vervanging van afwezige leerkrachten. ,,Steeds vaker zetten we gepensioneerde leerkrachten, vierdejaarsstudenten, zij-instromers en herintreders voor de klas’’, aldus Susan van der Molen, teamleider bij PON.

Om het lerarentekort een halt toe te roepen is er volgens van der Molen nog wel wat nodig. ,,Het imago van het onderwijs heeft schade geleden door de hoge werkdruk en corona. Het is goed om terug te gaan naar de basis, waar het onderwijs voor staat.’’

Quote De meesten willen niet meer de hele week voor de klas staan, want het wordt fysiek nou eenmaal zwaarder

Bij Uitzendbureau 65Plus zien ze de vraag naar ervaren uitzendkrachten in het onderwijs de laatste jaren alleen maar toenemen. Volgens Bart Veltman, communicatieadviseur, zijn er helaas maar weinig kandidaten die het werk nog fulltime willen doen, zeker na de AOW-gerechtigde leeftijd.

,,Er is wel een paar uitzendkrachten dat als leerkracht aan de slag gaat, maar de meeste willen niet meer de hele week voor de klas staan, want het wordt fysiek nou eenmaal zwaarder.’’ Om het onderwijs te helpen, bemiddelt het bureau in functies als huiswerkbegeleider, toezichthouder, nakijkdocent en leswaarnemer.

Inhalen of flexibel zijn

Anneloes Hobbelink is leerkracht op basisschool De Schatgraver in Zwolle. Zelf spreekt ze liever niet over de term leerachterstand. Ze vraagt zich af of die achterstand van de leerling is of van het (onderwijs)systeem, die de norm bepalen. ,,Er moet een keuze gemaakt worden in het ‘inhalen’ van de achterstand of het flexibel inspelen op de nieuw ontstane situatie.’’

Op sociaal-emotioneel gebied ziet de leerkracht dat de kinderen tijdens de lockdowns minder hebben kunnen oefenen in socialisatie met klasgenoten. ,,We hebben daarom schooljudo ingekocht om kinderen te ondersteunen in hun zelfvertrouwen, in het omgaan met grenzen en in groepsvorming.’’

Volledig scherm Basisschool De Wegwijzer in Harderwijk © CBS De Wegwijzer

Ook directeur Liesbeth Wonink van CBS De Wegwijzer in Harderwijk vindt dat de nadruk te veel ligt op de leerachterstanden en te weinig op het welbevinden van leerlingen en de groepsvorming. ,,Kinderen moeten zich eerst veilig en prettig voelen op school en in de klas, voordat zij aan de achterstanden kunnen werken.’’ Door het kopen van activiteiten zoals een theatervoorstelling of door in de groepen te bespreken hoe je met elkaar omgaat, wordt er gewerkt aan een veilige omgeving.

Toch scoren niet alle kinderen slechter door de coronacrisis. ,,Sommige kinderen scoren gewoon goed of zelfs beter. Dit komt doordat kinderen thuis minder prikkels hadden.’’ Voor zowel de kinderen zonder achterstand als met een achterstand, zijn er nu werkplekken op de gang gemaakt waar ze rustig kunnen werken.

Menukaart met corona-adviezen Hoe groot de leerachterstanden zijn verschilt per leerling en per school. Scholen kunnen sinds mei 2021 gebruikmaken van de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De menukaart geeft een overzicht van adviezen voor scholen om de gevolgen van corona aan te pakken. Daarbij wordt er niet alleen gekeken naar leervertraging, maar ook naar het welzijn van de leerling. De menukaart is een belangrijk hulpmiddel om in kaart te brengen hoe de leerlingen ervoor staan en waar de hulp het meest nodig is. Scholen kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om de schooldag te verlengen of om uitleg in kleinere groepen te geven.

