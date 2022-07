De nadelen van mijn grote gezin: ik voel me verantwoordelijk voor heel veel mensen

Wanneer je zoals ik een miljoen kinderen hebt, die elke dag met holle hongerige ogen aan je been hangen en je smekend om voedsel aanstaren, ga je toch wel vaak naar de Jumbo. Eigenlijk ga ik elke dag naar de Jumbo, om de voederbakken des avonds weer te kunnen vullen met allerhande gezonde producten waar onze boeren zo hun best op doen. Of ongezonde rommel, want ik heb echt geen zin om elke dag uitgebreid te gaan staan koken, doe me een lol.

Deze week toog ik wederom naar mijn favoriete supermarkt, heel grappig gelegen aan het Geinplein, en wat zag mijn oog? Lege schappen tot aan de horizon. Géén sla, géén andijvie, géén soepgroente! Het leek wel de Sovjetunie in 1984!

Beduusd staarde ik door de glazen deurtjes die je pas mag openen wanneer je je keus gemaakt hebt, om de kou binnen te houden. Maar er viel niks te openen, want er was niks. Mijn begrip voor onze agrarische medemens slonk rap. Zo gaat dat, al chips vretend achter mijn laptop kon ik het eerst nog goed invoelen, die acties. De blokkades bij Deventer (waar ik ben geboren), Zwolle (waar ben ik getrouwd en enkele kinderen verwekte) en Raalte (waar ik zeven jaar naar school ging. Zeven jaar? Ja, ik ben een zittenblijver) kon ik prima begrijpen. Zolang ik er geen last van had.

Roos en vette haren van de stadsmens

Je zult maar je boerderij moeten opdoeken, nog opgericht door je opa in 1313. Je kinderen zullen in die vreselijke stad moeten gaan wonen en in plaats van een combine te besturen een kappersschaar moeten hanteren. In plaats van graan te oogsten moeten ze dan de vette haren van die stadse stoependrieters knippen en in plaats van te dorsen moeten ze de roos van de schouders föhnen. Wat een lot. Overigens zijn er meer opties hoor, ze hoeven natuurlijk niet per se een kapsalon te gaan bemannen. Dit even ter info.

Ik begrijp de boeren wel. Helemaal omdat ik besef dat ik verantwoordelijk ben voor het welzijn van mijn gezin. Ik heb een hypotheek, stadsverwarming, water en licht te betalen, en zes kinderen eten van de centjes die ik naar binnen schraap. Het idee dat dat op wankele schroeven zou komen te staan zou me naar de strot grijpen. En ik héb al eens een reorganisatie overleefd, dus een tweede keer zit er vast niet in.

Quote Dat is dan toch wel één van de weinige nadelen van een groot gezin, ik voel me erg verantwoor­de­lijk voor heel veel mensen

Dat is dan toch wel één van de weinige nadelen van een groot gezin: ik voel me erg verantwoordelijk voor heel veel mensen. Daarnaast, ik kom zelf ook uut oost’nt: een van mijn vele voorouders had een boerderij in Friesland, maar verloor die in de negentiende eeuw tijdens een spelletje kaarten, dus eigenlijk ben ik ook een beetje een boer.

#jesuisboer

Al zeventig jaar hebben de boeren te maken met steeds strengere regels, opgelegd door mannen in pakken in het verre Den Haag. Mannen en later ook vrouwen die nog nooit een bats of een dorsvlegel in de hand hebben gehad, die geen idee hebben hoe het boerenleven eruit ziet, dat een boer 24/7 bezig is met zijn levenswerk, het werk van hun voorouders én het toekomstige bestaan van hun kinderen. Is #jesuisboer al trending?

Ja, de natuur is van levensbelang, voor ons allemaal, maar doe dan eerst wat aan die 1200 vliegtuigen per dag die opstijgen van Schiphol, of aan de 50.000 vrachtschepen die samen evenveel uitstoten als de helft van alle anderhalf miljard auto’s op de wereld bij elkaar.

Afijn, ik kon mijn Big Shopper niet vullen met de gewenste spullen. Dus maar weer kant-en-klare pannenkoeken en poffertjes in de tas gedeponeerd. Hoe ver gaat solidariteit, wanneer verdwijnt je begrip? De boeren komen tenminste op voor hun hachje, die vormen een gemeenschap die samen optrekt op de trekker om hun belang, en volgens hen ook ons belang, te verdedigen. Dat zie je niet vaak meer.

Onze maatschappij lijkt uiteengevallen, morrend maar gedwee accepteren we de teloorgang. Peinzend strompelde ik weer naar huis met een gevoel van onbehagen. Ik leer ervan: alles heeft zijn grens. Dan eten de kindjes maar poffertjes.

