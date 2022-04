Cobi plaatst advertentie: ‘Oma huilt om haar twee kleinkinderen....wie weet waar ze zijn?’

Deze school versoepelt eenmalig eisen voor leerlingen: ‘Móeten iets, anders gaan 4 op 10 niet over’

Het Noordik Lyceum in Almelo gaat de lat lager leggen. De school versoepelt de leereisen voor 3-vwo. Scholieren mogen nu al vakken laten vallen, die straks niet in hun profielkeuze zitten. Zonder maatregelen zou de helft van de leerlingen niet overgaan. „We moeten iets doen. Na drie coronajaren is de motivatie weggezakt.”

