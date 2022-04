Brancheorganisatie Kinderopvang: ‘Laat een jong kind alleen maar spelen op de opvang’

Je kind van de speen af helpen? Met deze tips gaat het lukken

Het is druk bij de ooievaars in DierenPark Amersfoort. Er vloeien tranen, er worden vuistjes gebald en ijsjes beloofd. Kinderen mogen bij de ooievaar hun speen achterlaten zodat die hem naar een nieuwe baby kan brengen. Zo komen ze van hun speen af, is het idee. Orthopedagoog Carolien Hooijmans vertelt waar je op moet letten als je jouw kind van de speen af probeert te helpen.

18 april