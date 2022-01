Waarom goede voornemens goed zijn voor je gezin: ‘Het versterkt de band tussen ouder en kind’

Welke goede voornemens heb jij voor jouw gezin? Volgens gezinscoaches Linda de Groot en Miriam Bunnig is het heel gezond om het nieuwe jaar met focus te beginnen. Ook als het over de opvoeding gaat. ,,Met het grote plaatje voor ogen maak je heel andere keuzes.’’

In haar eigen gezin begon 2022 voor gezins- en opvoedcoach Linda de Groot met één woord, of twee eigenlijk: ‘waarde toevoegen’. ,,We willen waarde toevoegen aan ons huis door een nieuwe badkamer, maar we kunnen ook waarde aan elkaars leven toevoegen door positief te zijn naar elkaar. Door samen te bedenken waar je als gezin in wil groeien, of wat jullie de komende maanden zeker willen doen, ontstaat focus. En dat niet alleen, het rekt ook de mogelijkheden op.”

Het gezin van De Groot vindt het bijvoorbeeld belangrijk om er regelmatig op uit te gaan. Zo leren ze elkaar beter kennen, en zijn ze echt even met z’n zessen. Dus zonder afleiding van werk, speelafspraakjes en noem maar op. ,,Toen corona z’n intrede deed - met alle maatregelen van dien - kochten we een camper. Iets waar onze familie en vrienden heel hard om moesten lachen. ‘Kamperen, dat was toch niets voor jullie?’ Het bleek een groot succes. Dat is wat ik bedoel. Als je iets met elkaar belangrijk vindt, dan komen de ideeën vanzelf.”

Om een goede band met je kinderen te krijgen moet je complimentjes geven. Alleen wanneer is het juiste moment en hoe kan je dit het beste aanpakken? Ouders van Nu vertelt je er alles over.

Tien minuten

Ook Miriam Bunnig, opvoedondersteuner bij Twinkeltje van de Rotterdamse Van Veldhuizen Stichting, gelooft in focus. ,,Opvoeden gaat de hele dag door. In die rush vergeet je nogal eens het grote doel: wat wil ik eigenlijk met de opvoeding? Mijn ervaring is dat eigenlijk iedere ouder dat wel weet, maar niet altijd uitspreekt naar een eventuele partner of de kinderen. Doe je dat wel, dan kun je er veel gerichter mee aan de slag.”

Bunnig heeft als advies om de doelen zo klein mogelijk te maken. ,,Stel, je wil als gezin meer samenzijn, dan kun je ervoor kiezen na het werk eerst tien minuten met je kinderen door te brengen, voordat je aan het eten begint.’’

Quote Raak niet meteen teleurge­steld als je kinderen niet zo enthousi­ast reageren op jouw nieuwe plannen of gedrag Miriam Bunning

Moodboard

Maak je doelen behalve klein en bespreekbaar ook zichtbaar, tipt De Groot. ,,Hang het op het prikbord in de keuken of maak een moodboard met elkaar. Pas als je regelmatig wordt herinnerd aan het goede voornemen, dan komt er ook actie.’’ En juist die actie is belangrijk. Bunnig: ,,Je kunt kinderen zoveel vertellen, maar uiteindelijk leren ze vooral van wat ze papa en mama zien doen. Als jij altijd na je werkdag even bij hen gaat zitten om te vertellen over je dag, dan zullen ze vanzelf vaker over hun eigen belevenissen vertellen.’’

,,Welke goede doelen je ook kiest, en hoe je dat ook vormgeeft, het zorgt sowieso voor meer verbinding in het gezin’’, weet Linda de Groot. ,,En het helpt ouders om duidelijker keuzes te maken, omdat je weet waar je met elkaar heen wilt.’’

Positieve aandacht

Bunnig: ,,Raak niet meteen teleurgesteld als je kinderen de eerste keer niet zo enthousiast reageren op jouw nieuwe plannen of gedrag. Ze zullen eerst vooral denken: ‘hè, waar komt dit nou weer vandaan’. Maar als jij dingen doet die je belangrijk vindt en daar energie van krijgt, dan zullen ze uiteindelijk zeker reageren. Alleen al omdat positieve aandacht – waar goede voornemens vaak over gaan – de band tussen ouder en kind versterkt.’’

,,Betrek je kinderen dan ook bij het maken van goede voornemens’’, adviseert De Groot. ,,Dan voelen ze zich er eerder verantwoordelijk voor. Bijvoorbeeld door een gezinsavond in het leven te roepen waarin je behalve een leuke serie, ook het woord van het jaar bespreekt, of een activiteit bedenkt die daarbij past.’’

Miriam Bunnig heeft nog een advies: ,,Geef als ouder wat vaker een compliment waar de kinderen bij zijn. Als jij zegt: ,,Ik vond dit hartstikke moeilijk, maar ik heb het toch geprobeerd, dan laat je zien dat je ook als ouder mag blijven oefenen. Dat motiveert iedereen om ervoor te blijven gaan.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.