Toen Laura’s zoon (10) in peutergroep werd gezet, haalde ze hem van de bso: ‘Gaat gewoon niet meer’

De afgelopen drie maanden kreeg de zoon van Laura (41) zes keer te horen dat hij op zijn vaste dag niet welkom was op de buitenschoolse opvang van Fantaziehuis, locatie Waterwin in de wijk Terwijde. ,,In het begin hadden ze het fatsoen om te bellen, al was het op het allerlaatste moment, maar de laatste tijd moesten we als ouders zelf in een app kijken of ons kind naar de bso mocht komen. Dat is toch belachelijk?”