Belastingdienst gaf advies over omgaan met klagers in jeugdzorg

Dit tot onvrede van ouders, die zeggen grote problemen te hebben om hun klachten voor het voetlicht te brengen. Ervaringsdeskundige Martijn Alblas, die onder meer aanschuift bij overleggen in de Tweede Kamer en andere ouders helpt bij het indienen van klachten, zegt dat het proces ingewikkeld is. Na eerst bij een jeugdbeschermer zelf, dan de leidinggevende en dan de interne klachtencommissie te hebben aangeklopt, kunnen ouders terecht bij het SKJ, het kwaliteitsregister jeugdzorg. Maar daar is de drempel hoog. ,,Alleen hoogopgeleide ouders komen daar zelfstandig terecht. De meesten zijn overigens tegen die tijd al murw geslagen.” Inmiddels zijn ook de eisen voor het indienen van een klacht aangescherpt. Zo mogen klagers maximaal vijf punten aandragen. ,,Mijn eigen klacht bijvoorbeeld, ingediend onder de oude regels, beslaat 32 punten.”