Baanbrekend onderzoek: ‘zieke’ baby hoeft niet meer een week aan vervelend infuus

Baby’s die bij hun geboorte een bacteriële infectie oplopen, kunnen veel eerder het ziekenhuis uit dan tot nu toe gebruikelijk is. In plaats van een volle week aan het infuus kunnen ze al na twee of drie dagen naar huis. Dat kan door wat artsen het toedienen van ‘een drank’ noemen.