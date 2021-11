Annemaries afscheid van haar ‘Job’: ‘De hemel barstte open, anderhalve dag later was je dood’

Lianne (36) werkt met vroeggebo­ren baby’s: ‘Ouders schrikken van al die slangen en piepjes in het begin’

Piepklein zijn de baby’tjes. Soms maar zo groot als je hand. Lianne Stolk (36) heeft de mooiste baan van de wereld: ze verzorgt vroeggeboren baby's én begeleidt hun ouders. En ze snapt er helemaal níks van dat er een groot tekort is aan neonatologieverpleegkundigen in Nederland. Op de afdeling waar zij werkt, in het ziekenhuis in Dordrecht, worden allerlei kunstgrepen uitgehaald. ,,Dit is de enige manier om als afdeling door te kunnen blijven draaien.”

15 november