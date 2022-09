Als het niet vanzelf gaat: deze vrouwen laten zien dat iedereen ‘de onvruchtbare vrouw’ kan zijn

Vervroegd in de overgang, een ontbrekende eierstok, pijnlijke ivf-behandelingen, miskramen: als zwanger worden moeilijk is komt er naast dat verdriet vaak ook schaamte, schuld en een nare taboesfeer kijken. Daar willen deze vrouwen mee afrekenen: in deze fotoserie laten zij zien wat zij moeten doorstaan om - hopelijk - een kindje te krijgen.

Moederplatform How About Mom en fotografe Sacha Janssen laten met het fotoproject de gezichten van fertiliteitsproblemen zien. Er is niet één type ‘onvruchtbare vrouw’, aldus de makers: elke vrouw heeft haar eigen verhaal. De fotograaf zelf raakte vervroegd in de overgang, vertelt ze. Al op haar 26e werd duidelijk dat ze een fertiliteitstraject moest ondergaan als ze ooit kinderen wilde.

Jansen: ,,Toen ik op social media vertelde dat wij een fertiliteitstraject doormaakten kreeg ik veel reacties. “Dat had ik van jou niet verwacht”, is één van de reacties die mij het meest heeft verbaasd. Wie of wat verwacht je dan bij iemand die kampt met onvruchtbaarheid?”

Volledig scherm Eef © In Veins fotografie

Eef is één van de zestien vrouwen die zich liet fotograferen. Ze is 39, kinderloos en besloot om te stoppen met proberen na zes keer IUI, drie keer IVF met daarbij tien terugplaatsingen en drie miskramen. ,,Dit is de moeilijkste keuze die ik ooit heb moeten maken, maar ik weet wel dat dit een goede keuze is. Ik was er anders zelf aan onderdoor gegaan. Sinds afgelopen april 2022 weten we, na een miskraam van onze laatste terugplaatsing, dat dit ons nieuwe leven gaat zijn. Ongewenst kinderloos. Een megaheftig, moeilijk rouwproces, waar ik een weg in probeer te vinden.”

Volledig scherm Ellen © In Veins fotografie

Ook Ellen wil met haar foto het gesprek openen; zij verloor een eileider en hun kindje van zeven weken door een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Ellen: ,,Endometriose moet bekender worden en fertiliteitsproblemen mogen geen taboe meer zijn. Als je er eenmaal over praat, komen de verhalen in de omgeving los. Niemand heeft hiervoor gekozen dus laten we het bespreekbaar maken en zo elkaar ondersteunen. Samen staan we sterker.”

Volledig scherm © In Veins fotografie

