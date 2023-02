Agnes’ baby leefde drie dagen: ‘Ik was verdrietig maar ook trots, ze was dood maar ook geboren’

Mijn bevallingBevallen: vrouwen doen het al eeuwen en raken er nooit over uitgepraat. Bevallingen zijn prachtig, loodzwaar en veranderen je leven. In deze serie bevallingsverhalen creëren ouders openheid door het eerlijke verhaal van hun bevalling te delen. Agnes Boer (39) beviel zonder een wee te hebben gevoeld. Haar dochtertje overleed na een paar dagen aan de complicaties van de geboorte.

Ze woont in een klein gehucht in de gemeente Hardenberg met haar man Harry en dochter (7). In 2016 raakt ze ongepland zwanger: ,,Hannah was pas negen maanden toen ik ontdekte dat ik zwanger was. Omdat we geen wens hadden voor een tweede, was dat even schakelen. Maar al snel waren we erg blij. Ik had een fijne zwangerschap; genoot van de dagen met mijn dochter en werkte als trainer bij de marechaussee. Niets wees erop dat het niet goed zou aflopen.”

Quote Toen ik op de parkeer­plaats wachtte tot Harry terugkwam met een rolstoel, voelde ik: als ik nu één keer druk geef, komt ze eruit Agnes Boer (39)

Anouk werd plotseling geboren

Op de dag van de bevalling voelt ze een lichte druk, maar geen weeën: ,,Er rommelde nog niets en toch zei mijn man dat het erop leek alsof ik aan het bevallen was. Mijn verloskundige kwam kijken en toen ze de ontsluiting checkte bleek ik al op zes centimeter te zitten. Omdat we nog twintig minuten moesten rijden gingen we meteen naar het ziekenhuis. Toen ik op de parkeerplaats wachtte tot Harry terugkwam met een rolstoel, voelde ik: als ik nu één keer druk geef, komt ze eruit.”

Ze is net binnen als haar vliezen breken. Ze staat midden in een wachtruimte als ze bloed langs haar been ziet lopen: ,,Mijn verloskundige kwam aanrennen en ik werd op een bed gelegd en door de gangen gereden. Alles ging ineens heel snel en ik voelde de paniek die er ontstond. Op de verloskamer bedacht ik me dat mijn moeder aanwezig zou zijn bij de bevalling. Maar het was te laat om haar te bellen: een paar seconden later werd Anouk al geboren.”

Navelstreng drie keer om het nekje

De baby maakt geen geluid en is spierwit: ,,De navelstreng werd doorgeknipt en Anouk werd meegenomen. In een andere kamer werd de reanimatie gestart. Ik zat op bed en wachtte af. Achteraf weet ik dat mijn man vanaf dat moment al dacht: die gaat dood. Zelf had ik helemaal geen gedachten; ik wachtte gewoon op het moment dat ik mijn kind terugzag.”

Op de verloskamer komen de artsen vertellen dat er veel is gebeurd maar dat de baby stabiel is: ,,Het enige dat ik dacht was: ik wil bij haar zijn, hoe dit ook afloopt.” Agnes wordt naar de ic gebracht waar de pasgeboren Anouk hulp krijgt bij het ademen. Nog diezelfde avond wordt ze overgeplaatst naar een gespecialiseerd ziekenhuis.

Tijdens de razendsnelle stortbevalling zijn er meerdere dingen misgegaan: Anouk heeft gepoept in het vruchtwater en ingeslikt en de navelstreng is van de placenta afgescheurd en zat drie keer verstrengeld om haar nekje.

Quote Anouk stierf na een uur en een kwartier in onze armen. Ik was verdrietig, maar ook trots. Ze was dood, maar ook geboren Agnes Boer (39)

Ze stierf in onze armen

Agnes: ,,Ik hoorde alles aan, nog niet wetende dat de dood al heel dichtbij was. Ik heb de hele nacht bij Anouk gezeten, terwijl ze aangesloten lag aan alle apparatuur. De volgende ochtend begonnen de gesprekken met de artsen. Langzaam werd duidelijk dat Anouk niet kon blijven leven; haar hersenen stuurden haar organen niet meer aan. Het klinkt gek, maar ik heb dit meteen geaccepteerd. Het ging niet, dat zagen we zelf ook. Ik heb veel gehuild, maar was rustig en nuchter.”

Haar opa’s en oma’s komen afscheid nemen. Ook Hannah komt naar het ziekenhuis om haar zusje nog een keer levend te zien. ,,Daarna werd Anouk afgekoppeld van de apparatuur en konden we haar eindelijk vasthouden. Ik had drie dagen met mijn neus haar halsje aangeraakt, maar mocht haar nu op mijn borst leggen. Dat was fijn, ook al wisten we dat ze dood zou gaan. Anouk stierf na een uur en een kwartier in onze armen. Ik was verdrietig, maar ook trots. Ze was dood, maar ook geboren.”

Quote Je hebt geen idee in wat voor wereld je terecht­komt en hoeveel keuzes je moet maken Agnes Boer (39)

Uitvaartbegeleider geworden

Na de dood van Anouk moet de uitvaart geregeld worden. ,,Je hebt geen idee in wat voor wereld je terechtkomt en hoeveel keuzes je moet maken. We hebben haar de eerste nacht achtergelaten in het mortuarium van het ziekenhuis. Zelf had ik dit liever niet gedaan maar dit was de wens van mijn man. Toen ze zeiden dat ze ons kind de volgende dag thuis konden afzetten dacht ik: nee. Met opgeheven hoofd hebben we haar de volgende ochtend opgehaald en mee naar huis genomen.”

Ondertussen komt haar borstvoeding op gang en gieren de hormonen door haar lijf: ,,Dat je er lichamelijk klaar voor bent om een baby te voeden was heel zwaar. Het maakte me boos en er waren dagen dat ik niet kon stoppen met huilen. Maar hoe verdrietig ik ook was, Anouk gaf me ook een zetje om het roer om te gooien.”

,,Ik begon met een opleiding laatste levensfase begeleiding en ben in een hospice gaan werken. Ook ben ik gestart met een uitvaartopleiding en inmiddels heb ik daar mijn beroep van gemaakt. Met veel liefde regel ik de uitvaarten van baby’s, kinderen en volwassenen en begeleid ik betrokkenen.”

Het is nu zes jaar geleden dat Anouk werd geboren en stierf. ,,Natuurlijk heb ik slechte dagen, maar haar dood beheerst niet ons leven. Onze dochter mist haar overleden hond meer dan haar zusje. Wel weet ze dat ze een zusje heeft die hier niet meer is. En toch is ze er ook wel: ik breng Hannah elke dag naar school, maar Anouk neem ik weer met mij mee.”