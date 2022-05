‘Activiteiten buiten school kunnen leerprestaties kind maken of breken’

marieke doet pabo Tien procent erbij en dat is terecht, vindt juf Marieke: ‘Nog nooit zo hard gewerkt als afgelopen jaar’

Zestien jaar geleden namen we een tamelijk radicaal besluit. Na een barre winter met een peuter en een baby, waarin ik zo’n beetje iedere zes weken koorts had wegens algehele uitputting, zegde ik mijn vaste baan op en zocht mijn man een baan op fietsafstand van ons huis. We wilden de eerste jaren met onze kinderen niet in gestress en gejakker voorbij laten gaan.

4 mei