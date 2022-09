Door de financiële wasstraat: ‘Besteed maximaal 150 euro per persoon per maand aan boodschappen’

,,We zijn niet zo heel tevreden over hoe het financieel gaat. We hebben namelijk het idee dat we een prima salaris hebben, maar toch houden we niks over om te sparen of om geld te reserveren voor bepaalde aankopen”, vertelt Lizette. ,,We twijfelen of we wel de juiste dingen doen met ons geld.”

Budgetcoach Rita Brudet ziet dat terug in de financiën van het stel. ,,De budgetregel die ik bij iedereen toepas is 50/30/20. Dit houdt in dat de vaste lasten niet meer dan 50 procent van het totale maandinkomen moeten zijn. Bij Lizette en Sander is dit, inclusief de boodschappen, ruim 69 procent. De 30 procent staat voor geld dat je reserveert, bijvoorbeeld voor uitjes en andere vrijetijdsuitgaven, onderhoud van huis en tuin, niet vergoede ziektekosten en kleding. De overige 20 procent is om te sparen. Door de hoge vaste lasten houden Lizette en Sander nog maar 11 procent over om te reserveren, als ze daarnaast nog 20 procent willen sparen.”

Dit overzicht schept een hoop duidelijkheid voor het stel. ,,Het verklaart waarom het ons niet lukt om geld te sparen. We missen inderdaad een reservepotje”, vertelt Lizette. ,,We vinden het belangrijk om leuke dingen te kunnen doen. Met de kinderen of met z’n tweeën. Herinneringen maken en genieten van het leven vinden we belangrijk.”

,,We leven er zeker niet op los. De financiën helemaal loslaten doen we eigenlijk nooit. Als we een uitje organiseren, kijken we altijd hoe we dit zo goedkoop mogelijk kunnen doen. Het zou erg fijn zijn als we een spaarbedrag hebben waarmee we onverwachte uitgaven kunnen betalen. Maar hoe we dat moeten doen, is erg lastig.”

Quote Ondanks de inflatie zou je in de regel 100 tot 150 euro per persoon per maand aan boodschap­pen moeten uitgeven Rita Brudet, budgetcoach

Maximaal 150 euro per persoon aan boodschappen

Brudet adviseert het stel om samen te bepalen wat ze belangrijk vinden, zodat ze keuzes kunnen maken over waarop ze willen besparen en hoe ze de inkomsten goed kunnen verdelen. Zo zouden Lizette en Sander kunnen besparen op boodschappen, denkt de budgetcoach. ,,Ondanks de inflatie zou je in de regel 100 tot 150 euro per persoon per maand aan boodschappen moeten uitgeven. Sander en Lizette zouden dan 200 euro per maand kunnen besparen. Het opbouwen van een buffer is een must, zodat je niet alleen kunt sparen, maar ook op vakantie kunt en uitjes kunt plannen.”

Lizette en Sander reageren: ,,Dit is iets wat we zeker willen gaan proberen. Minder merkartikelen kopen, meer op aanbiedingen en acties letten, en minder vaak naar de supermarkt gaan zal daarbij helpen.”

Verzekeringen en abonnementen

,,We hebben geen idee of we goed zouden zitten qua verzekeringen”, vertelt Lizette. Michel Ypma, verzekeringsexpert bij Independer, kan hen gerust stellen: ,,Lizette en Sander hebben goede keuzes gemaakt wat betreft de zorgverzekeringen en de hypotheek, good job!” Ook de maandlast van energie, 200 euro, vindt de verzekeringsexpert acceptabel. ,,De woonverzekering van SNS is op de website zelfs duurder dan wat Lizette en Sander betalen voor hun inboedel- en opstalverzekeringen bij SNS. Dat is het voordeel van pakketkorting.”

Het telecompakket is vrij groot en daardoor ook wat duur, zegt Ypma. ,,Als ze minder data gebruiken, dan adviseer ik om het abonnement te downgraden. Maar heeft het gezin het wel nodig: dan zitten ze met dit abonnement prima.”

Lizette reageert: ,,We werken allebei veel thuis, dus goed internet is belangrijk voor ons. En we hebben twee pubers in huis die veel data gebruiken. Het voordeel van dit grotere pakket is dat we er nooit overheen gaan, waardoor we achteraf ook geen extra kosten hebben.” Hierdoor weet het stel precies wat ze per maand kwijt zijn. ,,Het is heel fijn om te horen dat we het niet zo verkeerd hebben gedaan. Dat geeft rust!” concludeert Lizette.

