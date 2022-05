Ze zijn een erfenis van miljoenen misgelopen, maar zullen er nooit iets over horen

Waarvan akte Bij mij rinkelen de alarmbel­len: de adviseur krijgt nu geen 25.000, maar 300.000 euro

Waargebeurde voorvallen uit de notarispraktijk, opgetekend door journalist Johan Nebbeling. Deze week voelt de notaris aan zijn water dat er iets niet in de haak is, als een adviseur plotseling 300.000 euro in plaats van 25.000 krijgt toegewezen in een testament.

28 april