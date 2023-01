Wouter: ‘Ik voel me soms de enige die baat heeft bij de hoge energieprijzen’

EnergierekeningHoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Wouter Ellis (30) uit Alkmaar.

Hoe woon je?

,,Ik woon samen met mijn verloofde en een Oekraïense vluchteling in een rijtjeshuis in Alkmaar. Het is een tussenwoning uit 1981 met 100 vierkante meter woonoppervlak. Ik heb bij de aankoop in 2017 meteen besloten om van het gas af te gaan. Ik wist al vrij veel van verduurzamen omdat ik werkte voor een installateur van zonnepanelen en warmtepompen. Daarom kon ik het natuurlijk niet verantwoorden dat ik overal zonnepanelen liet aansluiten maar er zelf geen had.

Ik kon ze via mijn werk goedkoop installeren voor een mooie inkoopprijs. Ik kon een paar collega’s voor een goede krat bier en een leuke vergoeding meekrijgen om mij te helpen. In mijn omgeving verklaarde iedereen me voor gek en nu, vijf jaar later, geeft iedereen me gelijk.

We hebben het huis meteen kaal gestript, leeg getrokken en we zijn opnieuw begonnen. Want eigenlijk is het heel makkelijk om je huis van het gas af te krijgen. Het is alleen een grote ingreep. Wij hebben vloerverwarming aangelegd, een warmtepomp geïnstalleerd en zonnepanelen geplaatst om energieneutraal te worden.

We hebben nu 29 zonnepanelen, zo'n 275 Wattpiek (WP) per stuk. Op het dak van ons schuurtje liggen en nog acht van zo'n 400 WP per stuk. Naast de warmtepomp, hebben we de vloer en de spouwmuren extra laten isoleren. De ramen binnenshuis zijn van HR-glas (isolerend dubbelglas, red.), die zijn door de vorige bewoners vervangen.”

Quote Het voelt heel dubbel, maar die hoge energie­prij­zen zijn voor ons juist positief. We verdienen aan de hogere teruglever­ver­goe­ding Wouter Ellis (30)

Wat voor energiecontract heb je?

,,We hebben een variabel contract bij Engie. We betalen 10 euro per maand. Lager kan niet. Over het afgelopen jaar kregen we wel 1500 euro terug.

Het voelt heel dubbel, maar die hoge energieprijzen zijn voor ons juist positief. Wij verbruiken op jaarbasis 5000 kWh en wekken 7000 kWh op. We verdienen dus aan de hogere terugleververgoeding. Normaal gesproken wissel ik ook niet van energiemaatschappij, dat was niet interessant. Maar nu kiezen we de partij met de hoogste vergoeding.

Iedereen is paniek door de hoge energieprijzen en ik voel me soms de enige die er baat bij heeft. Dat is het kromme. Het voelt gek. Die twee keer 190 euro compensatie vind ik dan ook een verkeerde regeling. Iedereen krijgt het: miljonairs, maar ik ook, terwijl ik het niet nodig heb. Dat vind ik een grote fout van de overheid. Ze hadden dat veel beter kunnen verdelen.

Ik zie het niet als mijn taak om het zomaar weg te geven. Wij hebben er een apart spaarpotje van gemaakt. We geven het uit aan lokale ondernemers met energie-intensieve productieprocessen. Zoals de bakker uit de buurt, een visboer of een slager. Of we kopen er bloemen van. Dat deden we voorheen nooit, maar die jongens met de kassen hebben het ook zwaar. Natuurlijk is het een schijnvoordeel voor onszelf, want wij krijgen er ook een luxer leven door. Dat begrijp ik.”

Quote Van andere vluchtelin­gen hoorde ze dat de energie­prij­zen hier zo waren gestegen. Ze houdt van langer douchen, dus ze vroeg zich af of dat nu niet meer kon Wouter Ellis (30)

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,Eigenlijk helemaal niks. Uiteindelijk is het wel een sport om ons te richten op het einde van de salderingsregeling. Dus we proberen nu alvast de vaatwasser aan te zetten als de zon schijnt. Daar proberen we slim mee om te gaan. Verder letten we bij de aankoop van apparaten natuurlijk op het energielabel. Ook gewoon vanuit ons duurzaamheidshart. De droger is onlangs bij ons kapot gegaan en die hebben we niet vervangen. We gebruikten deze toch al bijna niet en de was droogt ook wel op een rekje.

Met onze Oekraïense vluchteling hebben we het natuurlijk wel eens over deze situatie gehad. Zij had daar blokverwarming. Maar dat is aangesloten op een net en dat net gaat pas in het einde van het jaar aan. Als het daarvoor dus koud is buiten, kan het goed dat het maar 10 graden in haar huis was. Ze kennen geen warmtepompen, laat staan cv-ketels. Ze was verbaasd dat wij dit zo georganiseerd hebben.

Van andere vluchtelingen hoorde ze dat de energieprijzen hier zo waren gestegen. Ze houdt van langer douchen, dus ze vroeg zich af of dat nu niet meer kon. Dan is het wel lastig uitleggen dat wij daar geen last van hebben. Ook dingen die voor ons heel normaal zijn, zoals recyclen en het scheiden van afval, kennen zij helemaal niet. Dit maakt je ervan bewust hoe goed wij het eigenlijk hebben hier.”

