‘Woekerrente’ op coronalening strop voor zelfstandigen: ‘Die moet er echt vanaf’

,,Ik zag vorig jaar al dat ik het met die lockdowns financieel niet ging redden”, zegt Hans Verbeek van restaurant Utrechtsedwarstafel in Amsterdam. ,,Ik had in april een kasstroom van 156 euro. Ik draaide op krediet. Ik had al Tozo (noodsteun voor zelfstandigen) van ruim 10.000 euro, salarissteun voor mijn chef-kok en de vastelastenvergoeding. Maar het was niet voldoende.”