Werknemers moeten zich voorbereiden op magere tijden door inflatie

Michel maakte een site waarmee je de goedkoop­ste Europese treinreis kunt vinden

Simpel, duurzaam en goedkoop met de trein door Europa reizen. Via verschillende aanbieders kan je treinreizen boeken, maar het is een crime om de allergoedkoopste te vinden voor je reis. Daar vond Michel Brinkhuis (31) wat op. Met zijn website vind je de goedkoopste reizen per dag naar een Europese stad.

29 juli