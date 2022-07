We betalen minder voor een fles allesreiniger, maar het kan nóg goedkoper

Kan 't goedkoper?De prijzen stijgen, ook die van onze boodschappen. Elke week bekijken we één product . Betaal je er meer voor en is er een manier om te besparen? Vandaag: allesreiniger.

1. Hoeveel betalen we voor een fles allesreiniger?

Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn: we zijn minder gaan betalen voor allesreiniger. Waar bijna alle boodschappen het afgelopen jaar in prijs zijn gestegen, kunnen we nu naar hartenlust gaan poetsen. Gemiddeld betaalden we in mei 1,82 euro voor een liter allesreiniger, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau GfK. Vorig jaar was dat in mei 1,87 euro. Een prijsdaling van 2,5 procent. En dat terwijl we voor alle boodschappen gemiddeld juist 6,5 procent méér betaalden aan de kassa over diezelfde periode.

Onderzoeker Norman Buysse: ,,Ik heb nog gekeken of de maand mei een toevallige uitzondering was, maar het is een trend. Het is een van de weinige categorieën in de supermarkt waar we minder zijn gaan betalen.” En dat brengt meteen de vraag met zich mee waar dat door komt. Want ook schoonmaakleveranciers hebben te maken met stijgende kosten voor energie, verpakkingen, transport en logistiek. Zijn er meer aanbiedingen? ,,Nee”, zegt Buysse. ,,Bijna de helft (45 procent) van de schoonmaakproducten gaat het afgelopen jaar met een korting de deur uit, dat is niet meer dan een jaar eerder.”

Quote Het is een praktisch product met weinig emotie, daardoor kijk je eerder naar wat het kost Norman Buysse, onderzoeker GfK.

Waar het vermoedelijk wel aan ligt: ons eigen aankoopgedrag. ,,Er zijn twee mogelijkheden”, zegt Buysse. ,,We zijn misschien grotere verpakkingen gaan kopen. Dan is de prijs per liter vaak goedkoper. We zijn veel thuis geweest en zijn misschien meer gaan schoonmaken”, legt hij uit. Een andere optie die daaraan raakt: doordat de flessen allesreiniger meer gebruikt werden, zijn we misschien een goedkopere keuze gaan maken in het schap. ,,Het is een praktisch product met weinig emotie, daardoor kijk je eerder naar wat het kost.”

2. Wachten op een aanbieding of niet?

Ja, allesreiniger gaat vaak de deur uit in de aanbieding, 45 procent ten opzichte van gemiddeld 22 procent van de boodschappen. Dus je bent een dief van je eigen portemonnee als je de volle pond betaalt voor een fles schoonmaakmiddel. Ook loont het om te kijken naar grotere verpakkingen: ,,De gemiddelde literprijs ligt normaal gesproken wat lager bij een grote fles”, aldus Buysse. Wel moet je dan even goed naar die prijs per liter kijken.

3. En is er nog een andere manier om te besparen op allesreiniger?

,,Ik koop het helemaal niet”, zegt Minke van Kuijen van bespaarblog Gierige Gerda. Niet omdat ze niet schoonmaakt, maar ze gebruikt schoonmaakazijn of soda. ,,Negen van de tien keer werkt dat net zo goed”, vindt ze. Tenzij ze bij de grote voorjaarsschoonmaak een lekker fris geurtje wil. Dan wil ze nog weleens zwichten voor een beetje allesreiniger in de emmer sop. De helft van de aangeraden hoeveelheid op de verpakking. ,,Dat maakt net zo goed schoon.”

En wat ze betaalt voor een fles allesreiniger? Niets. ,,Ik heb een gratis voorraadje in de kast staan. Die haal ik in huis met cashback-acties, bijvoorbeeld via de app Scoopy. Dan scan je het bonnetje in, en krijg je het aankoopbedrag teruggestort op je rekening.” Te veel gedoe? Van Kuijen: ,,Koop dan altijd huismerk. Die zijn net zo goed. En áltijd in de aanbieding.”

