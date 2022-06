We betalen meer voor onze zak chips, en dat komt niet alleen doordat aardappels duurder zijn

Kan 't goedkoper?De prijzen stijgen, ook die van onze boodschappen. Elke week bekijken we één product . Betaal je er meer voor en is er een manier om te besparen? Vandaag: chips.

1. Hoeveel betalen we voor chips?

In menig huishouden zal er vanmiddag, als het weekend bijna begint, een zak chips worden opengetrokken. Maar helaas, slecht nieuws voor de liefhebbers van de aardappelzoutjes: we betalen meer voor een zak chips dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau GfK.

In 2021 betaalden we in de maand mei zo’n 5,73 euro voor een kilo chips, dit jaar is dat 6,55 euro voor een kilo. Een stijging van 14,3 procent. Reken je dat om naar een zak chips van bijvoorbeeld 250 gram, betekent dat dat we gemiddeld 1,64 euro neertellen voor een zak chips ten opzichte van 1,43 euro vorig jaar.

Dat komt deels doordat aardappelen duurder zijn geworden, vertelt GfK-onderzoeker Norman Buysse. Daarnaast spelen de toegenomen kosten van transport, verpakkingsmateriaal en logistiek een rol.

Maar er is nog een andere reden waarom we vaak meer betalen, en die ligt bij onszelf. We kopen namelijk duurdere chips. ,,Het is een categorie waar veel gebeurt en waar veel innovatie in het schap is”, zegt Buysse. ,,Denk bijvoorbeeld aan de zogenaamde Iconic Restaurant Flavours die Lays lanceerde. Ze haalden nieuwe smaken - Subway, Pizzahut, KFC - naar de supermarkt en dat vloog de schappen uit. En als het echt iets nieuws en unieks is, wordt dat vaak tegen hogere prijzen verkocht dan bijvoorbeeld een zak paprikachips.”

Daarnaast zijn we ook op zoek naar wat gezondere snacks, zegt Buysse. En dat betekent ook: duurdere producten. ,,De manier van bereiden heeft invloed op de voedingswaarden van chips. Oven baked chips is bijvoorbeeld een gezondere versie van de gewone chips die in de frituur wordt gebakken, omdat het minder vet is. Consumenten betalen daar graag meer voor.”

2. Wachten op een aanbieding of niet?

Toch is er hoop voor chipsliefhebbers die graag willen besparen: meer dan een kwart van de chips gaat over de toonbank met korting. En dat is meer dan gemiddeld in de supermarkt. Bij chips is het 27 procent, voor alle producten samen is dat gemiddeld 22 procent. ,,Een aanbieding kan uitnodigen om een keer iets anders te proberen”, zegt Buysse.

In de voorraadkast van Minke van Kuijen, van bespaarblog Gierige Gerda, ligt een voorraadje chips. Alle soorten door elkaar. ,,Bij chips zie je mensen die alle soorten proberen, maar ook mensen die bij wijze van spreken elke dag geribbelde paprikachips eten. In dat laatste geval moet je een voorraad aanleggen als er korting op zit.”

Ook adviseert Van Kuijen om een bodemprijs te bepalen: de allerbeste prijs is die er is. ,,Als je merk- en soortvast bent, zou het heel goed werken om hier naar te kunnen kijken en dan in te slaan op het moment dat de beste prijs geldt.” Zelf heeft ze geen bodemprijs voor chips. ,,Ik koop altijd waar ik zin in heb, ik heb geen vaste voorkeur”, zegt ze.

3. En is er nog een andere manier om te besparen?

Over het algemeen geldt: hoe lager in ‘t schap, hoe goedkoper. Daar vind je vaak de huismerken en die zijn een stuk goedkoper dan de A-merken, zegt Van Kuijen. En kijk goed naar de kiloprijzen, stelt ze. Een voordeelverpakking is bijvoorbeeld niet altijd goedkoper, weet ze, en een kleinere verpakking al helemaal niet.

Neem bijvoorbeeld een zak paprikachips van Lays: voor een zak van 325 gram is de kiloprijs bij de Jumbo 5,94 euro, terwijl het voor een kleine zak van 120 gram 10,42 euro per kilo is. Voor een zak van 225 gram betaal je een kiloprijs van 6,98 euro. ,,Als er een aanbieding is, moet je even rekenen of het interessant is en of het in de buurt komt van de bodemprijs.”

Een kanttekening: als je bodemdrang hebt en de zak leeg móét vanavond op de bank, dan kun je alsnog beter de kleine zak kopen. ,,Als een zak chip er in één avond doorheen gaat, is het gezonder en goedkoper om een kleine zak te kopen.” Want een kleine zak kost in absolute zin, dus in euro's, wel minder dan een grote zak.

