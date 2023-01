Wat is washtrading? ‘Tientallen miljarden aan nephandel in NFT’s’

Marktmanipulatie - voor eigen gewin de prijs van een product te beïnvloeden - is al zo oud als de weg naar Rome. Dit komt ook voor in de wereld van NFT’s ( non-fungible tokens ) en crypto. Dit heet washtrading . Hoe werkt dat precies?

,,Marktmanipulatie gebeurt al honderden jaren”, zegt Bert Slagter, analist van Bitcoin Alpha. ,,Dit komt voor wanneer je als koper of verkoper van iets geen zuiver beeld wilt geven van de markt. Er wordt een product aangekocht of verkocht zonder dat het doel is om het te houden of te gebruiken. Het doel is om de prijs te manipuleren.”

,,Vergelijk het met de markt in de stad”, zegt Maarten de Borst van advieskantoor Numbers. ,,Er wordt daar bijvoorbeeld een schilderij verkocht en mensen gaan tegen elkaar opbieden. Anderen lopen voorbij en denken dat het dan wel een heel bijzonder schilderij moet zijn en gaan meebieden. Uiteindelijk betaal je veel te veel voor dat schilderij en blijkt dat de andere bieders samenspanden met de marktkoopman. Zij verdelen samen de winst.”

Wat is washtrading?

Bij NFT’s of crypto ben je geen eigenaar van een tastbaar schilderij of fysieke munt, maar van een digitaal product. Dat kan een plaatje van een aap zijn, of een digitale munt. Ook hierin komt marktmanipulatie voor. Een vorm van marktmanipulatie is washtrading. Dat betekent dat de koper en de verkoper van een digitaal product samenwerken om de markt te manipuleren voor hun eigen gewin. Het wordt helemaal makkelijk gemaakt als je zelf meerdere ‘adressen’ kunt maken, waardoor je iets aan jezelf kunt kopen en verkopen. Zonder dat het direct duidelijk is dat het gaat om één en dezelfde persoon.

,,Ze kunnen hier allerlei doelen mee hebben”, zegt Slagter. ,,Bijvoorbeeld om de prijs van een product omhoog te duwen. Want wat is de prijs van een NFT? Dat is het niveau van de allerlaatste verkoop. Je kunt met vrienden afspreken om iets te kopen en daarna weer te verkopen. De prijs gaat omhoog, waardoor anderen kunnen denken dat ze moeten inspringen in deze nieuwe markt.”

Volume creëren

Een ander doel van washtrading kan zijn om volume te creëren. Handelsvolume is het aantal keer dat een product of financieel instrument verkocht is. De Borst: ,,Stel dat je 10.000 NFT’s uitgeeft met een startwaarde van 1 euro per stuk. Het handelsvolume is aan het begin van de dag nul. Vervolgens spreek je af dat vrienden al die (waardeloze) NFT’s op één dag opkopen. Het handelsvolume aan het einde van de dag is bijvoorbeeld 10.000. De markt denkt dan: hier gebeurt iets, hier moet ik bij zijn. En niet alleen mensen slaan hierop aan, ook handelsalgoritmes. Jij en je vrienden verkopen die waardeloze NFT’s vervolgens aan anderen en tel uit je winst. Wat deze vorm van marktmanipulatie nóg lucratiever maakte, was dat marktplaatsen de handelaars beloonden voor de handel. En zolang die beloning (in cryptocurrencies) hoger is dan de transactiekosten, heb je risicoloze winst.”

Waarom is het volume dan zo belangrijk? ,,Het zegt iets over de markt”, zegt Slagter. ,,Als er weinig volume is, is er weinig te verhandelen. Daarom is het een heel belangrijk element. Het zegt bovendien iets over het handelsplatform. Zij concurreren onderling ook in handelsvolume. Dus als je als handelsplatform hoger in lijstjes met de beste platforms wilt komen, kan washtrading daarbij helpen. Zo’n handelsplatform zou de rol van poortwachter moeten hebben, maar heeft hierin dus ook belangen.”

Regelrechte fraude

Daarom is washtrading ook verboden. ,,Het is regelrechte fraude”, zegt De Borst. ,,Een analist op dataplatform Dune heeft aangetoond dat zo’n 58 procent van het handelsvolume in NFT’s in 2022 nep was. Tientallen miljarden waren dus pure washtrading.” Een cijfer waar Slagter ook niet van opkijkt. ,,Ik geloof zelfs dat dit nog maar het topje van de ijsberg is.”

Slagter: ,,De afgelopen jaren was de handel in NFT’s een hype. Het was een bubbel. Totale gekte. Daarin ontstaan altijd extremiteiten en fraude. Dat is nu eenmaal inherent aan het Wilde Westen bij een opkomende nieuwe technologie. Dat zagen we bijvoorbeeld ook bij de betrouwbaarheidsproblemen in de beginperiode van het internet. De lucht gaat eruit als de hype weg is. Dat merken we nu. Er is minder interesse in NFT’s, het volume daalt en de prijzen dalen. We zitten nu in de bouwperiode voor wetgeving na de hype.”

Hoe is washtrading te voorkomen?

Handelsplatforms hebben dus soms tegenstrijdige belangen. Strenge regels zijn lastig te maken, omdat de wetgeving van overheden per land verschilt. Maak je als Nederland een regel, dan kan het platform verhuizen naar een ander land waar deze regel niet geldt. De Borst: ,,Zie het als handelsplatform als een casino dat aantrekkelijk is als er veel te spelen is. Ja, dan zijn er soms ook valsspelers, maar alles beter dan een leeg casino. De handelsplatformen zien nu zelf ook in dat washtrading en volledige anonimiteit onwenselijk zijn. Daarom vragen steeds meer platformen om een identiteitscheck te doorlopen. Dit om te voorkomen dat je meerdere accounts kunt aanmaken.”

Daarom werkt de Europese Unie nu aan de MiCA-wetgeving, waarbij er vaste regels komen en waarbij er wordt gehandhaafd. ,,Deze is bijna af”, zegt Slagter. ,,Dan mogen platforms alleen actief zijn op de Europese markt als ze onder toezicht staan. Met actief zijn bedoel ik: als ze zich duidelijk op de Nederlandse markt richten, bijvoorbeeld door hun website in het Nederlands aan te bieden, reclame te maken of door een iDeal-koppeling te maken. Doe je dit allemaal niet, dan mag je er nog wel zijn. Maar dan is het aan de mensen zelf om daar niet heen te gaan. Daarvoor zullen voorlichtingscampagnes moeten komen, dat je alleen naar een handelsplatform moet gaan als deze onder MiCA-toezicht staat.”

Tot die tijd blijft het voor consumenten lastig om washtrading te herkennen. Slagter; ,,Consumenten zouden eigenlijk bij deze speculatieve activa moeten wegblijven. Dan heb ik het over die NFT’s of kleine muntjes die gehypet worden. Want dan kun je als consument eigenlijk beter naar het casino.”

