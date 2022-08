Waarom het zo verleidelijk is om je spaargeld tóch uit te geven

Een klant vertelde vorige week dat automatisch sparen goed lukt, maar dat ze toch elke keer weer in de verleiding komt om haar gespaarde geld terug te storten naar haar betaalrekening voor een onverwachte aankoop. Ze belooft zichzelf plechtig het volgende maand weer over te maken naar haar spaarrekening, maar dat lukt eigenlijk nooit.

Wat is een normaal bedrag voor op je spaarrekening? ‘In veel gevallen is 10 procent te weinig’

Heel eerlijk? Ik heb net als mijn klanten een haat-liefdeverhouding met mijn spaarrekening. Elke maand gaat er direct een deel van mijn inkomsten naar de spaarrekening. Ik ken mezelf namelijk, ook ik houd geen geld over aan het einde van de maand als ik het niet direct wegzet. Dus ik begrijp dat je trucjes moet uithalen om te zorgen dat de spaarrekening groeit, in plaats van slinkt.

,,Waar heb je het geld dan voor nodig?’' vraag ik haar. ,,Dit keer zag ik een paar laarzen in de uitverkoop’', antwoordt ze. ,,Ze waren veel goedkoper dan wanneer ik ze straks voor de volle mep koop. Maar ik heb nu wel een beetje spijt van mijn aankoop’’, gaat ze verder, ,,want mijn spaarsaldo wordt lager en lager.’’

En dat is precies de kern van het probleem, weet ik. Mijn klant vindt de laarzen mooi, maar de belangrijkste reden waarom ze de laarzen heeft gekocht, is omdat ze direct iets tastbaars in handen heeft. Dat geeft een fijn gevoel. Er wordt letterlijk een geluksstofje aangemaakt in je hersenen wanneer je iets nieuws koopt. Geld sparen zonder een echt doel blijft altijd een verzameling cijfertjes op papier. Daar komt niemand van in actie.