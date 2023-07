Vincent kocht voor 3000 euro nieuwe kleren: 'Op een dag op kantoor scheurde ik uit mijn pantalon’

Geldflaters 11-jarige zoon Sanne schafte games aan zonder haar toestem­ming: ‘Week lang zijn telefoon ingenomen’

Sanne’s zoon (11) schafte online games aan met haar tegoed: ,,Hij voerde in dat we het wachtwoord waren vergeten en maakte een nieuwe aan.” Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater.