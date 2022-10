Viktor kreeg snelheidsboetes van vriend binnen: ‘Dit heeft me mijn vertrouwen in mensen gekost’

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Viktor (44), die 2500 euro én bijna zijn rijbewijs verloor door de auto van een vriend op zijn naam te laten zetten.

Waarom liet je de auto van een ander op jouw naam zetten?

,,Acht jaar was hij mijn beste vriend. We hielpen elkaar overal mee. In het begin van de eerste lockdown verhuisde hij van Ede naar Amsterdam, ik ging erachteraan. Ik wist dat hij geldproblemen had, maar toen hij vroeg of zijn auto op mijn naam mocht staan, stemde ik er toch mee in. Hij had me vaak geholpen met van alles. In het begin ging het ook goed, de rekeningen werden netjes betaald.”

Mag je in een auto rijden die niet op jouw naam staat? Als een goede vriend of vriendin je auto wil lenen, zeg je bijna automatisch: ‘ja’. Maar hoe zit het met de dekking van je autoverzekering als er iets misgaat? Independer legt precies uit hoe het zit.

Wanneer ging het mis?

,,Vorig jaar ging ik weg uit Amsterdam, het werd me te duur. Langzaam groeiden we uit elkaar. Terug in Ede kreeg ik een belletje van de verzekeringsmaatschappij dat de auto wegens wanbetaling niet meer verzekerd was. Ik heb hem hierop aangesproken. Hij zei dat ik me niet druk moest maken, maar reed gewoon door. Ondertussen kwamen er ook boetes binnen. Hoge boetes. Toen ging ik er echt alles aan doen om die auto van mijn naam af te krijgen.”

Hoe deed je dat?

,,Eerst met praten. Dat lukte niet. Inmiddels woonde hij in Heerlen en reed nog steeds rond in die auto. Eind april ben ik naar hem toegegaan. Eindelijk gaf hij toe. Dolblij van opluchting was ik. Toen ik die avond thuiskwam, lag er een brief van het Centraal Justitieel Incassobureau. Of ik contact met hen wilde opnemen vanwege snelheidsovertredingen van meer dan 50 kilometer per uur. Met schuim op de lippen belde ik hem op. Hij deed het af als een ‘administratieve handeling’. Ik zei hem dat ik mijn rijbewijs kon kwijtraken. Dat noemde hij ‘fake news’.”

Ook een geldflater begaan? Een misser waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven en wil je anderen daar met jouw verhaal voor behoeden? Mail dan naar geld@dpgmedia.nl.

Moest je voorkomen voor de rechter?

,,Ja. Dus ik nam een advocaat in de arm. Ik heb veel tijd gestoken in het bewijzen van mijn onschuld. Mijn redding was dat hij op een maandagochtend geflitst was in Zuid-Limburg terwijl ik daar onmogelijk had kunnen zijn en hij stond op de foto. Ik heb al het bewijsmateriaal aan mijn advocaat gegeven en die speelde het door naar de officier van justitie.

‘Wat denk je ervan?’, vroeg ik. ‘Het ligt eraan of de rechter een goed of slecht humeur heeft’, antwoordde mijn advocaat. Binnen 48 uur kreeg ik een telefoontje van mijn advocaat, om 09.00 uur. Dat kan nooit goed nieuws zijn, dacht ik nog, maar de zaak was geseponeerd! Als reden werd gegeven dat ik zoveel tijd had gestoken in het bewijzen van mijn onschuld.”

Quote Ik moet nog 1700 euro van hem krijgen. Of ik het ooit allemaal terugkrijg? Viktor

Daarmee had jij je geld nog niet terug.

,,Inderdaad. Mijn spaargeld had ik er al ingestoken om zelf niet verder in de problemen te komen. Heel af en toe doet hij een betaling. Ik heb zijn rekeningen en die van mijn advocaat op één hoop gegooid en streep netjes het lijstje af. Ik moet nog 1700 euro van hem krijgen. Of ik het ooit allemaal terugkrijg, we zullen het zien. Dat mijn rijbewijs is veiliggesteld, is voor mij het allerbelangrijkste.”

Wat leerde je hiervan?

,,Altijd het goede van mensen in willen zien is mijn kracht en mijn achilleshiel. Mensen veranderen. Hij was juist altijd van de karma en wat je niet wilt, doe je een ander ook niet aan. Aan dat geld hecht ik niet veel waarde, maar dit heeft onze vriendschap gekost. En mijn vertrouwen in mensen.”

* Viktor wil verband met privacy redenen niet met zijn achternaam genoemd worden. Zijn volledige naam is bij de redactie bekend.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.