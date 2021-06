Veranderingen per 1 juli: hoger minimumloon, betalen voor sparen en minder goedkope wijn

Per 1 juli van het jaar treden er vaak de nodige veranderingen in werking, en dat is ook in 2021 het geval. Zo moeten spaarders boven een bepaald bedrag betalen voor het stallen van hun geld, en wordt het kopen van goedkope hebbedingetjes van buiten de Europese Unie duurder. Wat belangrijke wijzigingen op een rij die impact hebben op je portemonnee.

Duurdere pakketjes

Bestel je graag iets van buiten de EU, bijvoorbeeld uit de Verenigde Staten of China? Het kan zijn dat dat je duur(der) komt te staan. Tot nu toe hoefde er over pakketjes met een waarde tot en met 22 euro geen btw betaald te worden, maar die vrijstelling vervalt. Koopjesjagen bij aanbieders als AliExpress - waar je voor minder dan een euro al je slag kunt slaan - wordt dus duurder.



Het idee is om webwinkels van binnen en buiten de EU gelijk te behandelen. Ook voorkomt de maatregel dat webshops producten alleen op papier voor minder dan 22 euro verkopen, om zo de btw te ontlopen.



De btw bedraagt 21 procent. Stel dat je een bestelling doet ter waarde van 20 euro, dan moet je daar vanaf 1 juli dus 21 procent bij optellen, en wordt het pakje 4,20 euro duurder. En let op: sommige vervoerders brengen extra kosten in rekening als de btw niet meteen bij de bestelling is berekend en betaald. Bij PostNL kan dat oplopen tot wel 7 euro.

Minder korting op alcohol

Twee flessen wijn voor de prijs van één zal je vanaf komende maand niet meer zien in de Nederlandse supermarkt. In de Alcoholwet staat vanaf dat moment dat de korting op bier, wijn en andere alcoholhoudende dranken nog maximaal 25 procent mag zijn. ‘Hiermee wil het kabinet de kans vergroten dat consumenten bewuster omgaan met het kopen van alcoholhoudende dranken en niet veel meer in huis halen dan ze eigenlijk van plan waren’, schrijft de Rijksoverheid hierover. Overigens blijft happy hour in de kroeg wél bestaan.



Uit onderzoek in opdracht van de overheid blijkt dat álle slijterij- en supermarktketens nu kortingsacties op alcohol bieden. Een klein deel daarvan is een korting van 25 procent of meer. De meeste acties komen voor bij grote slijterijen en hun webwinkels, en ook bij andere grotere online aanbieders kun je vaak terecht voor goedkope flessen. Supermarkten volgen daarna, en kleinere webwinkels hebben nog wat minder aanbiedingen. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek: korting zorgt voor veel meer verkoop. En: probleemdrinkers blijken er het gevoeligst voor.

Minimumloon en AOW omhoog

Er worden niet alleen maar dingen duurder: wie het minimumloon ontvangt gaat erop vooruit. Het bedrag gaat van 1684,80 naar 1701 euro bruto per maand. Dat is voor een fulltimebaan, wat voor sommige sectoren 40 uur, en voor anderen 38 of 36 uur betekent. Hoe dat zit, staat in de cao.



Ook de AOW gaat omhoog met een paar euro en wordt daarmee 1226,60 euro voor alleenstaanden. Samenwonenden krijgen maandelijks 838,55 euro per persoon, aldus de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Sociale huur blijft gelijk

De prijs van sociale huurwoningen mag van 1 juli dit jaar tot en met 30 juni 2022 niet worden verhoogd. Wel mag de verhuurder de servicekosten iets verhogen, bijvoorbeeld als de schoonmaakkosten stijgen. Ook kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen in de vrije sector mogen niet duurder worden.



Woningen in de vrije sector mogen wel duurder worden, maar er zit een maximum aan van de inflatie plus 1 procent. Dat betekent een maximale verhoging van 2,4 procent dit jaar. Als je een contract hebt met je verhuurder waarin een hoger percentage staat, dan moet dat volgens de Rijksoverheid verlaagd worden naar 2,4 procent.

Statiegeld op álle plastic flesjes

Sinds 1 juni waren er in de supermarkt al kleinere plastic flessen te koop met statiegeld. Een deel was echter nog niet in te leveren. Dat is vanaf juli anders: vanaf nu moeten alle plastic flesjes voor statiegeld in te leveren zijn. Het gaat om 15 cent per stuk.

Telemarketing aan banden

Ook een opsteker is dat veel van die vervelende telefoontjes van telemarketeers verleden tijd zijn. Als je niet oplet trap je zo in het verhaal van de bellers, die zich bijvoorbeeld voordoen als ‘de energievergelijker die jij zelf hebt geraadpleegd’. Voor je het weet heb je een toezegging gedaan die niet in je voordeel is.



Door een wijziging van de Telecommunicatiewet moet je vooraf toestemming geven om benaderd te worden, en bij afmelding mag een bedrijf je niet meer bellen. Was je ooit klant bij het bedrijf, dan mogen ze je nog wel drie jaar na afloop van het contract bellen.

Betalen voor spaargeld

Als de hoogste rente op spaargeld van alle banken 0,3 procent is, weet je dat er iets aan de hand is. Maar: dan krijg je er in elk geval nog iets voor, en dat blijkt niet vanzelfsprekend. Vanaf 1 juli moeten weer meer spaarders namelijk de portemonnee trekken om hun geld te stallen. Veel banken rekenden al een negatieve rente voor mensen met meer dan 250.000 euro op de rekening, nu wordt die grens bij banken zoals SNS, ING, Rabobank verlaagd naar 100.000 euro. ABN Amro hanteert een grens van 150.000 euro. Kleine spaarders worden vooralsnog dus ontzien.

Energietarieven stijgen

Onder meer het koude voorjaar heeft ervoor gezorgd dat de prijs van gas en stroom is gestegen. Als je contract binnenkort afloopt, ga je dat dus merken bij een nieuw contract. Daar komt bij dat de tarieven voor variabele contracten omhoog zullen gaan. Die tarieven veranderen elk halfjaar - in januari en juli - en door de hogere prijzen van stroom en gas zal je met een variabel contract dus duurder uit zijn vanaf deze maand.



Heb je een oude meter, en maak je graag gebruik van het nachttarief? Dan hebben we slecht nieuws: per 1 juli stoppen netbeheerders met het verzenden van het zogenoemde ‘toonfrequentiesignaal’ naar oude energiemeters, dat nodig is om van het dag- naar het nachttarief te schakelen. Alleen met een slimme meter kun je nog gebruikmaken van een lager tarief in de nachtelijke uren. Iedereen krijgt uiteindelijk een slimme meter. Wil je eerder aan de beurt zijn, dan betaal je 72,60 euro voor een elektriciteits- en gasmeter of 67,76 voor alleen gas.

